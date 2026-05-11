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Giro d’Italia, la Provincia di Salerno si tinge di rosa: attesa a Paestum a Salerno

Il Giro d'Italia attraversa la Provincia di Salerno: da Paestum a Napoli, tutte le tappe, gli orari e i dettagli del percorso della sesta tappa.

Antonio Pagano
Giro d'Italia

La Provincia di Salerno è pronta a colorarsi di rosa per la sesta tappa del Giro d’Italia, in programma giovedì 14 maggio. La 109ª edizione ha preso il via con la sedicesima “Grande Partenza” dall’estero: la competizione ciclistica più famosa d’Italia è partita lo scorso 8 maggio dalla Bulgaria e terminerà a Roma il 31 maggio.

Il percorso: da Paestum a Napoli tra costiera e entroterra

La tappa campana, che collega Paestum a Napoli, vedrà i corridori impegnati in un tragitto che toccherà i principali centri costieri e dell’entroterra. Dopo la partenza da Paestum, la corsa attraverserà Salerno, Vietri sul Mare e Cava de’ Tirreni, per poi risalire verso Nocera e Sarno.

Il tracciato interesserà successivamente l’area vesuviana interna, il Nolano e Caivano, prima di fare ingresso a Napoli. Il finale di tappa offrirà una vetrina d’eccezione alla costa partenopea, toccando le suggestive zone di Chiaia, Posillipo e Bagnoli.

Grande attesa a Paestum e Salerno per il passaggio della carovana

Grande attesa e fermento proprio nella Città dei Templi dove, già dalle ore 12:00 del 14 maggio, il serpente della carovana rosa abbraccerà e stupirà il pubblico portando colore, divertimento, gioia e coinvolgimento. Il primo stop della carovana pubblicitaria sarà a Salerno, alle ore 13:10 in Piazza della Concordia, per poi proseguire il suo percorso lungo tutta la tappa.

Orari di partenza, arrivo e info sul villaggio commerciale

La partenza dei ciclisti è prevista da Paestum, precisamente da Via Magna Grecia, alle ore 12:45. L’arrivo a Napoli, nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito, è invece stimato per le ore 17:04.

Per tutti gli appassionati e i curiosi, nell’area di partenza a Paestum sarà allestito anche un villaggio commerciale, che resterà aperto al pubblico dalle ore 10:20 alle ore 14:20.

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