Giovane di Polla derubato a Milano: insegue i ladri e riesce a recuperare la refurtiva, i 3 ladri finiscono in manette

Un giovane uomo di Polla, nella serata di domenica è stato vittima di uno scippo a Milano, città dove lavora e vive con la compagna. Il 26enne stava consultando il suo cellulare, nei pressi di una fermata degli autobus, non lontano dal centro cittadino del capoluogo lombardo, quando improvvisamente tre persone si sono avvicinate e repentinamente hanno rubato il cellullare per poi fuggire via. Il giovane originario di Polla non si è perso d’animo e li ha inseguiti. Nel frattempo degli operatori del 118 che erano in zona si sono accorti dell’accaduto ed hanno dato l’allarme urlando e suonando il clacson.

I tre malviventi sono finiti in manette

Il giovane in fuga sentendosi braccato ha lanciato il cellulare e gli altri due complici sono stati fermati da due agenti della Polizia di Stato fuori servizio. Intanto una Volante sempre della Polizia è riuscito a fermare l’altro ladro in fuga.

Il giovane ha recuperato il suo cellulare

Si tratta di tre giovani nordafricani, due maggiorenni ed un minorenne. Il giovane di Polla è così riuscito a recuperare il suo telefono cellulare.