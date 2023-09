Ad Altavilla Silentina torna la paura dei ladri

Ad Altavilla Silentina torna la paura dei furti. Durante la scorsa notta, in località Falagato, stando a quanto raccontato da alcuni cittadini, è stata derubata un’auto, una Fiat Punto di colore grigio, per la precisione.

I ladri, secondo le testimonianze dei residenti, sarebbero riusciti a sottrarre anche altri beni di valore da un’abitazione della zona. A quanto pare da una prima ricostruzione dei fatti, sempre durante le ore notturne, i ladri avrebbero cercato di mettere a segno anche un altro furto in una diversa località del territorio altavillese, ma il proprietario dell’abitazione presa di mira, sentendo dei rumori sospetti, si sarebbe svegliato mettendo in fuga i malintenzionati.

Furti ad Altavilla Silentina, indagini in corso

Non si sa se ad agire siano state le stesse persone, ad effettuare i rilievi del caso sono stati i Carabinieri della locale stazione.

I due episodi hanno riacceso l’allarme tra la popolazione già scossa per quanto accaduto qualche giorno fa quando, alcune auto parcheggiate nel centro cittadino di Altavilla Silentina, sono state ritrovate con i vetri in frantumi, molto probabilmente in seguito all’azione di presunti ladri che avrebbero distrutto i finestrini nel tentativo di portare via le automobili o di rubare ciò che vi era all’interno.

La rabbia dei residenti

“Le auto danneggiate erano state parcheggiate nel centro di Altavilla Silentina e, di conseguenza, neanche la paura di poter essere scoperti o colti sul fatto sembra aver fermato l’azione dei malviventi” hanno lamentato i residenti chiedendo più controlli su tutto il territorio.