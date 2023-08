Danneggiate auto in sosta ad Altavilla Silentina, è allarme tra i cittadini

I vetri di un’auto parcheggiata nel cuore di Altavilla Silentina sono stato frantumati da alcuni malviventi intenzionati, con ogni probabilità, a rubare la vettura o gli oggetti lasciati al suo interno. A denunciarlo è A.D.S., un uomo originario di Altavilla Silentina ma che, da diverso tempo, vive all’estero e che è ritornato nel paese per trascorrervi le ferie: “È una vergogna che anche il nostro paese sia esposto a tentativi di furti d’auto. La mia macchina è stata parcheggiata per due anni a Madrid e in tante altre zone della Spagna, ma non ho mai avuto la paura o il dubbio che potesse succedere qualcosa del genere, poi torno a casa per le ferie e mi ritrovo questa sorpresa” ha lamentato il proprietario del veicolo.

La ricostruzione

A quanto pare durante la notte scorsa, ad Altavilla Silentina, sono stati diversi i tentativi di furti e, stando alle ultime segnalazioni, anche un’altra auto in sosta sarebbe stata danneggiata dai malintenzionati. Il sospetto dei cittadini è che si tratti di professionisti che hanno, però, un basista sul territorio.

L’appello dei cittadini

Nel comune ora si spera che dai filmati dalle telecamere di videosorveglianza si possa risalire agli autori di tali gesti per punirli secondo la legge, e per condannarli a risarcire i danni arrecati ai malcapitati.