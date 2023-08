Altavilla Silentina aderisce al Comitato per la Perequazione

Il Comune di Altavilla Silentina, guidato dal sindaco Francesco Cembalo, ha aderito al Comitato per la Perequazione nato a Nocera Inferiore con lo scopo di mettere l’accento sull’importanza di garantire a tutti le stesse cure. “Oltre mezzo milione di salernitani, residenti in 77 comuni, sono discriminati all’interno della loro stessa provincia e questo in un settore fondamentale come quello della salute, in particolare quello della riabilitazione. Da un distretto all’altro della ASL di Salerno la spesa pro-capite per la riabilitazione passa da neanche 11 euro a quasi 64 euro” è questa la denuncia del Comitato per la Perequazione che ha voluto accendere i riflettori sulla questione per provare a cambiare dei dati tanto allarmanti e impari.

Il comitato

Il comitato ha avuto l’adesione di associazioni, sindaci, sindacalisti e rappresentanti del settore e, di recente, anche il Comune di Altavilla Silentina ha deciso di abbracciarne la causa.

“La salute è un diritto per tutti e in ogni territorio. Per questo, come Comune di Altavilla Silentina, abbiamo aderito al Comitato per la Perequazione, perché ogni persona possa accedere a tutte le cure riabilitative in eguale misura.

La Regione, per garantire il diritto alla salute ad ogni cittadino ha concesso specifiche risorse alle ASL. Ma, in provincia di Salerno, i 3,8 milioni assegnati sono stati distribuiti in maniera non omogenea.

C’è una vera discriminazione e per questo abbiamo aderito alla petizione popolare perché ognuno abbia pari diritto” ha fatto sapere il primo cittadino ricordando a tutti che presso gli uffici comunali è possibile firmare la petizione che si può firmare anche on line cliccando qui.