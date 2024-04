Roccadaspide: a fuoco furgone. Provvidenziale l’intervento della Polizia Municipale

Momenti di paura questo pomeriggio a Roccadaspide. Un furgone, per cause ancora in via di accertamento, ha preso improvvisamente fuoco in via Guliani. Immediatamente è scattato l’allarme. Sul posto gli uomini della polizia municipale al comando di Giuseppe Miano, con gli agenti Elvira D’Angelo e Mariangelo Iuliano.

L’intervento dei vigili del fuoco

Del caso sono stati informati i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli. In attesa del loro arrivo è stato comunque domato l’incendio ma i caschi rosso dovranno mettere in sicurezza il mezzo.

L’episodio è avvenuto proprio davanti al cancello della scuola elementare Guglielmo Marconi.