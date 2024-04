Altavilla Silentina: la Pro Loco presenta le sue attività

Iniziano a pieno regime le attività promosse dalla Pro Loco di Altavilla Silentina. L’associazione, ricostituitasi di recente dopo le richieste di tanti cittadini che lamentavano una scarsa inclusione e partecipazione da parte del vecchio direttivo della Pro Loco, ha aperto le sue porte a tutti e, nei giorni scorsi, alla presenza del sindaco Francesco Cembalo e della consigliera, delegata al Turismo, Antonietta Di Verniere, sono state esposte, in dettaglio, tutte le attività che si intendono realizzare per la promozione turistica del territorio.

Le finalità

Scopo della nuova Pro Loco è quello di rimettere in luce anche le risorse naturalistiche e culturali di Altavilla Silentina, senza trascurare l’enogastronomia e l’accoglienza. “Vogliamo coordinare insieme un tavolo tecnico per raccogliere quanti più contributi possibili e pianificare concretamente sempre più attività e iniziative destinate a cambiare il volto del nostro comune per renderlo più bello, accessibile e fruibile” hanno fatto sapere i componenti della Pro Loco al termine dell’incontro con gli amministratori.

La prossima iniziativa organizzata dalla Pro Loco è prevista tra pochissimi giorni: presso l’Auditorium Casagrande di Altavilla Silentina, domenica 14 aprile, alle ore 18:30, andrà in scena la commedia “Miseria e Nobiltà” di Eduardo Scarpetta, rappresentata dalla “Compagnia teatrale dell’Inclusione – 2024”. La rappresentazione teatrale sarà riportata in scena, nello stesso luogo, anche il 25 aprile alle ore 18:30. L’evento si è avvalso del patrocinio del Comune.

“Siamo sicuri che una stretta collaborazione tra amministrazione e Pro Loco potrà dare, già nel breve termine, dei risultati proficui per il territorio, per le attività economiche e per tutti i cittadini” hanno concluso dalla Pro Loco.