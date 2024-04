Nuovo corso per la Pro Loco di San Martino Cilento: Elena Giovanna Foccillo è la nuova presidente

Sabato 6 aprile si è svolta l’assemblea elettiva della Pro Loco di San Martino Cilento, che ha visto l’elezione del nuovo direttivo per il prossimo quinquennio. Elena Giovanna Foccillo, avvocato di Laureana Cilento, è stata eletta presidente con un’ampia maggioranza dei voti.

Un mix di gioventù ed esperienza

Il nuovo direttivo è composto da una squadra di volti nuovi e di esperienza, che affiancherà la Presidente nei diversi progetti già in cantiere. Tra i nuovi eletti, Andrea Ricci è stato confermato Vicepresidente, mentre Ricky Celenta è il nuovo Segretario e Roberto Ricci il Tesoriere. Completano il consiglio d’amministrazione Niglio Angelo, Amedea Lampugnani, Giuseppe Matarazzo, Roberta Niglio e Francesco Niglio.

Valorizzazione del territorio e delle tradizioni

“Un impegno importante per la realizzazione di progetti legati al territorio, alle tradizioni e alla nostra cultura – ha dichiarato la neo Presidente – che devono continuare ad essere presenti e ad essere valorizzati“.

Un fitto programma di eventi

Il nuovo direttivo è intenzionato a portare avanti gli impegni presi da quello uscente, con un fitto programma di eventi già in calendario. “Ringrazio l’ex Presidente Angelo Niglio, ora Presidente Onorario della nostra Pro Loco, e il direttivo che lo ha coadiuvato nell’operato degli anni precedenti e ringrazio i soci che mi hanno votata, per la fiducia in me riposta. – continua l’avv. Foccillo – Porteremo a buon fine tutti gli eventi già stabiliti e valuteremo nelle prossime settimane se incrementare l’elenco. Auguro a tutti i volontari e ai soci che collaboreranno con noi un buon lavoro, con l’auspicio di poter vivere assieme ancora diversi anni di manifestazioni e promozioni del nostro straordinario territorio, anche in sinergia con l’amministrazione comunale di Laureana C.to“.

La Pro Loco aperta a tutti

La Pro Loco è aperta a tutti coloro che condividono la passione per la comunità e desiderano collaborare alla sua crescita. Il nuovo Consiglio invita tutti, residenti e non, a sentirsi parte di un progetto comune per perseguire questo importante obiettivo.

I primi eventi in programma

I primi impegni ufficiali per il nuovo corso della Pro Loco S. Martino C.to inizieranno già in questo mese di aprile e, a breve, verrà reso noto il ricco programma di eventi.