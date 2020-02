Agropoli: nuova sede per il Museo “Acropolis”

AGROPOLI. Il Museo “Acropolis” della Fondazione Giambattista Vico cambia sede. Dopo la chiusura di quella di Palazzo Russo, presso il centro storico di Agropoli, il museo verrà trasferito nei locali interni della Fornace di località Campamento.

La particolarità è che saranno allestiti due musei nella stessa location: da un lato ci saranno le opere del Museo Acropolis e dall’altro ci saranno quelle del museo dell’Archeologia Industriale.

La direttrice del Museo, Elena Foccillo, trasferirà quindi, buona parte dei quadri e degli altri oggetti in esposizione nella parte alta della città in un altro luogo altrettanto suggestivo. La “Fornace” nel passato era un’antica fabbrica di laterizi, che dal 1880 al 1969 ha rappresentato una delle principali leve produttive, economiche ed occupazionali della comunità locale. Negli anni scorsi è stata restaurata proprio per ospitare mostre ed esposizione.

Nelle prossime settimane sarà allestito un percorso con decine di quadri del Piranesi, i quadri del Pitloo, stampe originali risalenti al Grand Tour e reperti archeologici del Periodo Classico. Ci saranno anche nuove opere della Fondazione, su cui vige il più stretto riserbo.