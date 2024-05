Veglia di Preghiera per il lavoro a Cicerale: un momento di riflessione e unione per la Diocesi di Vallo della Lucania

In occasione della Giornata per il Lavoro Diocesana, la Diocesi di Vallo della Lucania invita la comunità a unirsi in un momento di preghiera e riflessione sul tema del lavoro. La veglia, presieduta da S.E.R. Mons. Vincenzo Calvosa, Vescovo di Vallo della Lucania, si terrà presso l’azienda MGR Srl a Cicerale il 3 maggio 2024 alle ore 17:30.

L’evento, organizzato dall’Ufficio Pastorale Diocesano per i Problemi Sociali e il Lavoro in collaborazione con il Progetto Policoro, il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica e le ACLI, sarà incentrato sul tema “Il Lavoro per la partecipazione e la Democrazia: Lavorare è fare ‘con’ e ‘per'”.

Un Momento di Riflessione sul Lavoro

In un contesto di rapidi cambiamenti nel mondo del lavoro, la Giornata offre un’occasione preziosa per riflettere sul significato del lavoro e sul suo valore come strumento di partecipazione e democrazia. La veglia intende essere un momento di unità per la comunità, un’opportunità per pregare per i lavoratori e per le loro famiglie, e per riaffermare l’impegno a costruire una società più giusta e solidale.

Il Lavoro come Strumento di Partecipazione e Democrazia

Il tema scelto per la Giornata di quest’anno, ispirato al messaggio dei vescovi italiani, sottolinea il ruolo centrale del lavoro nel promuovere la partecipazione e la democrazia. “Lavorare è fare ‘con’ e ‘per'”, afferma il messaggio. “Significa collaborare, condividere responsabilità, costruire insieme il bene comune. Significa mettersi al servizio degli altri, soprattutto dei più fragili, e contribuire a creare una società più giusta e solidale“.