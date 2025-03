Giornata storica per la Comunità Montana Alburni: stabilizzati 55 operai

La giornata di oggi rappresenta una data importante, una data che rimarrà nella storia della Comunità Montana Alburni: finalmente è stato siglato, con le controparti sindacali e con le RSA, l’accordo sindacale per la stabilizzazione degli operai a tempo determinato.

L’accordo

L’accordo è stato firmato dal Presidente della Comunità Montana Alburni, Antonio Opramolla, dal Segretario Generale dell’ente, Carlo Onnembo e dal Responsabile dell’Area Foreste, Serafino Pugliese.Ben cinquantacinque operai, che erano precari da anni e che ne avevano fatto domanda, sono stati stabilizzati e siamo già a lavoro per permettere la stabilizzazione, nei prossimi anni, di tutti gli operai che non hanno raggiunto il numero minimo di giornate lavorative nel 2024. Una lotta alla precarietà, quella che la Comunità Montana Alburni ha avviato, che sta dando dei risultati notevoli.

“L’importante accordo è stato siglato alla presenza del Presidente dell’UNCEM Campania (Unione Nazionale Comuni Enti Montani), Vincenzo Luciano, che ringrazio per l’impegno profuso nel portare avanti un processo di stabilizzazione straordinario e dell’Assessore Antonio Sicilia, sempre attento e presente.È doveroso ringraziare, inoltre, per la vicinanza e il fattivo supporto dimostrato, l’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo.

L’annuncio

Colgo l’occasione per annunciare che è stata prevista anche l’assunzione di quarantaquattro operai a tempo determinato a cui si procederà prossimamente. La Comunità Montana Alburni cresce sempre di più per garantire al territorio servizi ottimali, per fare il bene di queste aree, per valorizzarne risorse e bellezze a beneficio di cittadini, turisti e visitatori.

Siamo sulla strada giusta e, in maniera instancabile, continueremo a percorrerla” ha affermato con soddisfazione e orgoglio il presidente Opramolla.