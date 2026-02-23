Giffoni Valle Piana, Daniele De Sanctis è comandante della Polizia Municipale: firmato il decreto sindacale

Con decreto sindacale n. 6 del 23 febbraio 2026, l’Amministrazione di Giffoni Valle Piana, guidata dal sindaco Antonio Giuliano ha ufficializzato l’esito della procedura, proclamando Daniele De Sanctis come vincitore dell’avviso pubblico indetto nei mesi scorsi per il nuovo comandante della Polizia municipale.

Chi è Daniele De Sanctis

De Sanctis è attualmente comandante dei caschi bianchi di Eboli.

Il provvedimento, firmato dal Sindaco e pubblicato all’Albo Pretorio dell’ente, conclude l’iter amministrativo avviato per l’individuazione del soggetto ritenuto idoneo sulla base dei requisiti previsti dal bando e della valutazione effettuata dagli uffici competenti.

L’atto certifica la regolarità della procedura e sancisce l’assegnazione dell’incarico secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

La nomina rappresenta un passaggio formale ma decisivo, che consente ora di procedere agli adempimenti successivi e all’avvio operativo dell’attività prevista.

L’Amministrazione ha sottolineato come il percorso si sia svolto nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e correttezza amministrativa.

Con la proclamazione di Daniele De Sanctis quale vincitore, si chiude dunque una fase amministrativa importante; spetterà a lui ora decidere se accettare l’incarico.