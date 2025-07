Giancarlo Guercio alla Direzione Artistica della 30ª Edizione de “Alla Tavola della Principessa Costanza”

Un nuovo e significativo elemento si aggiunge al ricco programma della 30ª edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza, la celebre rievocazione storica organizzata dalla Pro Loco Teggiano: la direzione artistica dell’evento è stata affidata a Giancarlo Guercio, attore, regista e autore teatrale originario del Vallo di Diano. Guercio è anche sindaco del comune Buonabitacolo.

L’annuncio

A darne annuncio è Biagio Matera, presidente della Pro Loco, che ha espresso entusiasmo per questa scelta: “Abbiamo voluto affidare la direzione artistica di un’edizione così importante a Giancarlo Guercio, professionista di grande valore, attore stimato, regista, scrittore e ideatore di numerose opere teatrali.” Una nomina che unisce competenza artistica e profonda conoscenza della manifestazione, legata anche a un rapporto affettivo con l’evento.

“Giancarlo Guercio conosce bene la nostra iniziativa – spiega Matera – trent’anni fa, da giovanissimo, partecipava già alle prime edizioni della manifestazione e, nel tempo, ha ricoperto ruoli significativi. Siamo certi che darà un contributo prezioso con la sua visione, la sua passione e le sue idee. Per noi è una grande gioia avere alla guida creativa una persona che ama sinceramente questa rievocazione.” Nel frattempo, i preparativi per l’edizione 2025 procedono con intensità. “Sono giornate molto impegnative e, a tratti, stressanti – ammette il presidente – ma confidiamo, come sempre, nella soddisfazione che questo evento riesce a regalare.”

L’appuntamento

La città di Teggiano si appresta dunque a riattivare la sua “macchina del tempo”, che trasporterà visitatori e figuranti nell’anno 1480, rievocando le fastose nozze tra Costanza da Montefeltro e Antonello Sanseverino, Principe di Salerno, Ammiraglio del Regno e Signore di Diano. L’appuntamento con la 30ª edizione de “Alla Tavola della Principessa Costanza” è fissato per l’11, 12 e 13 agosto a Teggiano: tre giorni imperdibili tra storia, emozione e spettacolo nel cuore del Vallo di Diano.