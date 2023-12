Gen Rosso in concerto e l’oratorio San Francesco organizza “Eboli per un Natale di Pace”

C’è grande attesa intorno all’appuntamento musicale che la Parrocchia di Santa Maria del Carmine in San Francesco ha organizzato per il prossimo 15 dicembre. Il live di uno dei gruppi simbolo della musica come strumento di fratellanza è organizzato dalla Parrocchia di Santa Maria del Carmine in San Francesco che aprirà le sue porte ad un appuntamento di portata storica oltre che di grande valore artistico e sociale: il concerto del Gen Rosso.

La band musicale, espressione artistica del movimento dei Focolari

A distanza di ventitré anni, la band musicale espressione artistica del movimento dei Focolari che da più di 50 anni porta in giro per il mondo un messaggio di pace e fratellanza universale, approda di nuovo ad Eboli su iniziativa della Parrocchia del centro storico della città e dell’Oratorio Anspi San Francesco che ad essa fa riferimento.

“Eboli per un Natale di Pace”: è questo il titolo che gli organizzatori hanno voluto dare al live del gruppo internazionale, simbolo della musica come strumento di fratellanza, nato nel 1966 per volontà del Premio Unesco per l’Educazione alla Pace Chiara Lubich, con all’attivo più di 2000 concerti e spettacoli e oltre 500 canzoni.

Grande attesa per il concerto in programma il 15 dicembre

Il concerto, che sarà ad ingresso gratuito, si preannuncia partecipato e attesissimo, a giudicare dai tantissimi messaggi giunti alla Parrocchia, all’indomani della pubblicazione del manifesto dell’iniziativa sui canali social della comunità. “Abbiamo fortemente voluto questo concerto, perché nella nostra comunità parrocchiale la musica svolge da sempre un ruolo fondamentale, quello di aiutarci a vivere la preghiera e l’esperienza di cammino condiviso” – affermano gli organizzatori– “Per questo abbiamo scelto che fosse ad ingresso gratuito, perché tutti potessero vivere questo appuntamento all’insegna della musica e della fratellanza, a prescindere dalle loro possibilità economiche”. Il concerto dei Gen Rosso sarà, infatti, realizzato grazie al contributo di coloro che hanno voluto, e vorranno, sostenere l’iniziativa. “In tanti, tra singoli cittadini, fedeli, iscritti all’Oratorio e imprenditori, hanno già risposto al nostro appello” – spiegano dalla Parrocchia – “Ma chi vuole, può ancora farlo e donare anche una piccola cifra. Per farlo, basterà mettersi in contatto con noi attraverso i canali social o venendo in chiesa. Anche stavolta raggiungeremo l’obiettivo insieme”. Manca un mese alla tappa ebolitana del Gen Rosso e già le premesse affinchè sia una serata indimenticabile, ci sono tutte.