GAL Vallo di Diano, Angela D’Alto riconfermata alla Presidenza

Si è svolta nel pomeriggio di ieri, presso la sede del GAL Vallo di Diano, alla Certosa di San Lorenzo a Padula, l’Assemblea dei soci chiamata al rinnovo delle cariche sociali e all’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Le scelte

Su proposta del presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, Vittorio Esposito, l’Assemblea ha deliberato all’unanimità la riconferma dei membri uscenti per la componente pubblica, confermando alla Presidenza del GAL Angela D’Alto, sindaca di Monte San Giacomo. Una decisione che premia il lavoro svolto nel corso degli ultimi tre anni e rinnova la fiducia nella linea di governance dell’Ente.

Per la parte pubblica, l’unica variazione riguarda il Comune di Sant’Arsenio: al sindaco dimissionario Donato Pica subentra l’assessore Giosi Amabile. Confermata, invece, la componente privata del Consiglio, con una modifica relativa alla Banca Monte Pruno: per sopraggiunti impegni lascia l’incarico Sebastiano Greco; al suo posto entra Annamaria Carimando, su proposta di Pierangelo De Siervi a nome del presidente Albanese.

Il bilancio

Nel corso dell’Assemblea è stato anche tracciato un bilancio delle attività portate avanti dal GAL Vallo di Diano: bandi per circa un milione di euro, progetti dedicati alle scuole, iniziative outdoor nei comuni del territorio e una collaborazione costante e strutturata con la Comunità Montana Vallo di Diano.