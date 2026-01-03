Futani, sostegno alla natalità: nasce l’iniziativa “Nati in Paese 2026”

Il comune di Futani annuncia l’istituzione di una nuova misura di sostegno dedicata alle famiglie: “Nati in Paese 2026”, un contributo economico una tantum rivolto alle mamme dei bambini nati nel corso del 2026.

L’iniziativa

L’iniziativa si inserisce in un quadro di azioni volte a rafforzare l’attenzione dell’amministrazione comunale verso le famiglie e a sostenere, anche in modo simbolico ma concreto, la natalità e la permanenza sul territorio. Un obiettivo particolarmente significativo per i piccoli Comuni, chiamati a confrontarsi con le difficoltà legate allo spopolamento e al progressivo calo demografico.

Una nuova nascita, più futuro per la comunità

Il contributo è concepito come misura di incentivo demografico, finalizzata a valorizzare ogni nuova nascita e a consolidare il legame tra le famiglie residenti nelle frazioni di Futani, Castinatelli ed Eremiti e il Comune. Ogni nuova vita viene così riconosciuta come un elemento centrale per il futuro della comunità locale.

Nelle prossime settimane l’amministrazione comunale renderà noti tutti i dettagli operativi dell’iniziativa attraverso la pubblicazione di un apposito avviso ufficiale. Il documento conterrà l’indicazione dei requisiti necessari per accedere al beneficio, l’importo del contributo e le modalità di presentazione delle domande.