Furto alla Morra Group di Montecorvino Rovella: rubate attrezzature di lavoro

Brutta sorpresa per la Morra Group, azienda specializzata in soluzioni in legno per l’edilizia, con sede a Montecorvino Rovella. Nella notte ignoti si sono introdotti nei locali dell’azienda portando via tutte le attrezzature di lavoro, molte delle quali “nuove e acquistate dopo anni di sacrifici e investimenti”.

La denuncia

A dare notizia del furto è stata la stessa azienda attraverso un post sui social: “Ci avete piegato, ma non spezzato. Avete rubato i nostri strumenti, ma non la voglia di continuare a lavorare onestamente”.

Un messaggio forte, che condanna il gesto ma ribadisce la determinazione a ripartire.

“Il lavoro continua, sempre, a testa alta”, conclude la Morra Group, sottolineando come dignità, valori e passione non possano essere sottratti da nessun furto.