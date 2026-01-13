Furto ai danni di un anziano a Mandia: due giovani fermati sulla Cilentana

Un furto ai danni di un anziano è stato messo a segno nelle scorse ore a Mandia, dove due giovani si sono introdotti nell’abitazione della vittima con l’inganno, riuscendo a sottrarre del denaro contante. L’episodio ha destato preoccupazione nella comunità locale, ma si è concluso con il rapido intervento delle forze dell’ordine.

La ricostruzione

Secondo quanto emerso, i due ragazzi si aggiravano indisturbati nel centro abitato e sono stati notati da alcuni residenti. Approfittando della buona fede dell’anziano, i malviventi si sono presentati come suoi parenti, convincendolo ad aprire il portone di casa.

Una volta all’interno dell’abitazione, hanno rubato del denaro e si sono poi dati alla fuga. Alcuni vicini, insospettiti dai movimenti anomali, hanno tentato di bloccare i due lungo la strada, senza però riuscirci. Immediata è stata quindi la segnalazione ai carabinieri, che hanno avviato le ricerche.

Gli interventi

L’intervento dei militari si è concluso nel giro di poco tempo: i due presunti responsabili sono stati intercettati e fermati lungo la strada cilentana, mentre da Ceraso si dirigevano verso Sapri.