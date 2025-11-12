Furti in due attività di Ascea: arrestato 37enne

L’uomo è stato arrestato a Napoli. Mise a segno il colpo con due complici

Carabinieri

Nella mattinata del giorno 11 novembre, a Napoli, i Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania e della Stazione di Marina di Ascea hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa, su richiesta della Procura della Repubblica, dal G.I.P. presso il Tribunale di Vallo della Lucania per furto aggravato posto in essere da un soggetto di 37 anni.

Le indagini

Secondo la ricostruzione dei fatti emergenti dalle indagini preliminari l’indagato, in concorso con altre due persone, nel dicembre 2024, avrebbe perpetrato furti ai danni di due attività commerciali di Ascea.

Il procedimento si trova in fase di indagini e la “fondatezza delle accuse dovrà essere valutata nelle ulteriori fasi del giudizio”, avvertono dalla Procura Vallese.

