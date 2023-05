Frane e smottamenti: disagi alla viabilità a Castellabate e Pollica

L’ondata di maltempo non risparmia neanche Castellabate. L’incredibile quantità di pioggia caduta nelle ultime ore ha difatti arrecato alcuni danni all’intero comprensorio comunale. Imposto il divieto di circolazione in via Maggiore Ianni, chiusa, invece, la strada SP61 diretta verso Castellabate Capoluogo.

Le strade chiuse

Non smette di piovere nel Cilento e i problemi alla viabilità insorgono. A Castellabate, è stata, momentaneamente interrotta la circolazione sulla SP61, che permette di arrivare al borgo sulla collina del territorio comunale.

Dopo alcuni sopralluoghi, infatti, è stato constatato la presenza di numerose frane in diversi punti della carreggiata. Anche sull’arteria che collega località San Pietro a Castellabate capoluogo, sono presenti due smottamenti che rappresentano un rischio per la circolazione stradale. Nel frattempo, il comando della locale stazione della Polizia Municipale, ha interrotto il transito, sia veicolare che pedonale, in Via Maggiore Ianni. Il consiglio, per i residenti della zona, è di accedere alla strada principale tramite Via Santa Maria a Mare, nei pressi dello stadio “Antonio Carrano”. Queste chiusure, riguardano tratti che già in passato sono stati oggetto di fenomeni di dissesto idrologico.

L’avviso del Sindaco

Come annunciato già ieri, il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, ha invitato tutti ad avere la massima attenzione e prudenza, uscendo di casa solamente se strettamente necessario. Prosegue senza sosta, invece, il lavoro svolto dalla Protezione Civile Comunale per liberare il più velocemente possibile le strade. Tutto il territorio è sotto stretta osservazione.

La situazione a Pollica

Non migliore la situazione a Pollica. Il sindaco Stefano Pisani ha reso noto che «Si è reso necessario chiudere al traffico la SP15 nel tratto compreso tra Cannicchio e Pollica Capoluogo». Ulteriori smottamenti con relativa difficoltà di transito, si registrano a Cannicchio alto, sulla Sp48 tra Pioppi e Pollica, sulla Sp267 tra Acciaroli e Pioppi e sulla provinciale che collega Galdo a San Giovanni di Stella Cilento, chiusa al transito.

Intanto il comune di Pisciotta ha prorogato la chiusura delle scuole.