Maltempo, primi disagi in Cilento. Oggi scuole chiuse in diversi comuni

Primi disagi provocati dal maltempo nel comprensorio cilentano. Una frana si è registrata lungo la strada che collega Castellabate Capoluogo con la via del Mare, nei pressi di località San Pietro. Cumuli di terra sono caduti sulla carreggiata. Il caso è già stato segnalato alle autorità comunali che dovranno provvedere alla messa in sicurezza.

Preoccupazione ad Agropoli

Ad Agropoli preoccupazione per la situazione in località Moio con i residenti che lamentano ancora una volta la scarsa attenzione al territorio dopo l’alluvione dello scorso autunno.

Alcuni cittadini hanno posizionato davanti casa delle barriere, memori proprio di quanto avvenuto in precedenza. «C’è chi non dorme quando viene proclamata un’allerta meteo, c’è chi chiede aiuto alle istituzioni quando viene proclamata un’allerta meteo. Sono passati sei mesi da quando ho spalato fango da casa mia, ma in questi mesi non è successo nulla», dice una residente.

Scuole chiuse

Per fortuna in queste ore non sta piovendo ed il livello dei corsi d’acqua ha iniziato a calare. Intanto in diversi comuni le scuole sono chiuse. Hanno preso questa decisione i sindaci di Sapri, Santa Marina, Vibonati, Montecorice, Sessa Cilento, Pisciotta, Castellabate Battipaglia, Agropoli, Eboli, Capaccio Paestum. Chiusa anche l’Università di Salerno.