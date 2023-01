Cilento nella morsa del maltempo. Ad Agropoli fiumi in piena. Anche lo sport si ferma

Cilento nella morsa del maltempo. Le piogge ininterrotte degli ultimi giorni hanno infatti creato non pochi disagi. I timori maggiori sono per i residenti di località Moio, fiumi e canali sono a rischio esondazioni. Anche il Testene è arrivato a livelli di guardia.

Maltempo, la situazione in località Moio

“I residenti hanno paura, è ancora vivo il ricordo di quello che è accaduto nelle scorse settimane e da allora non sono stati realizzati interventi adeguati. Siamo di nuovo a rischio”. Così una cittadina della contrada. Il livello di allerta resta alto. Intanto è stata rinviata anche la gara tra Agropoli e Solofra per l’impraticabilità di campo dovuta alle piogge copiose.

La situazione negli altri comuni

Non dissimile la situazione nelle altre zone del Cilento. Nei centri del Monte Gelbison e Monte Stella la neve ha creato non pochi disagi, ma è anche l’occasione di divertimento per i più piccoli che hanno visto i loro paesi imbiancati.

Non sono mancati disagi, soprattutto alla viabilità. Una frana ha interrotto la circolazione sulla Sp15, nel tratto Acciaroli – Pollica.

L’allerta meteo

Su tutta la Campania è in vigore un avviso di allerta meteo con criticità arancione prorogato fino alla mezzanotte di lunedì 23 gennaio con rischi soprattutto sulle aree costiere.