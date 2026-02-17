Frana a Vietri: sopralluogo di Piero De Luca: “occorrono almeno 2-3 milioni”

L’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla provincia di Salerno ha messo in mostra, nuovamente, la fragilità del territorio. E mentre si continua a fare la conta dei danni, da nord a sud della provincia, tanti sono gli appelli a cercare soluzioni e mettere in atto interventi volti a prevenire nuove situazioni di emergenza. Dopo la frana che si è verificata giovedì scorso in località Marina di Vietri, ha riaperto al traffico, nella giornata di domenica, la Statale Amalfitana 163.

Sopralluogo di Piero De Luca

La decisione è stata assunta in seguito all’elaborazione dei dati rilasciati in sede di indagini geotecniche e geognostiche eseguite anche mediante l’utilizzo di laser-scanner e droni. Nella mattinata di ieri, sul luogo della frana, si è recato il parlamentare salernitano e segretario regionale del Partito Democratico, Piero De Luca. Un sopralluogo, insieme al sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone e i tecnici, per fare il punto della situazione. “La viabilità è stata parzialmente riaperta, ma la situazione resta delicata.

L’Anas ha stanziato circa 650 mila euro per intervenire sulla strada colpita. Ma servono almeno 2-3 milioni di euro per mettere in sicurezza l’intero costone”, ha detto il parlamentare. Nel corso dell’incontro è stato chiesto un tavolo permanente e un piano strutturale di messa in sicurezza del territorio e non sono mancate critiche al Governo nazionale per i tagli ai fondi contro il dissesto idrogeologico, quantificati in 6,5 miliardi di euro negli ultimi anni.