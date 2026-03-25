“Formare gli avvocati di domani”: se ne parla al primo convegno organizzato dall’Aiga Lagonegro

Si terrà sabato 28 marzo alle ore 10:30, presso l’Aula Magna delle Scuole Elementari in Via Matteotti a Sala Consilina, il primo convegno organizzato dall’Aiga Lagonegro, dal titolo: “Formare gli avvocati di domani: il nuovo paradigma dell’esame di abilitazione forense”.

L’evento e gli interventi

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto su un tema particolarmente caro alla giovane avvocatura, offrendo spunti di riflessione sul futuro della professione e sui nuovi modelli di accesso alla stessa. Parteciperanno al Convegno illustri relatori quali l’Avv. Daniela Calderano, tesoriere della Camera Penale di Lagonegro e membro della commissione d’esame nella sezione 2023/2024 e l’Avv. Ugo Bisogno del foro di Salerno e Presidente Nazionale Aiga della Consulta dei Praticanti.

Introdurrà l’argomento l’Avv. Roberto Scotti, Presidente di Segreteria Aiga Nazionale il quale siede attualmente al tavolo tecnico voluto dal Ministero, proprio per la riforma dell’esame di stato. Modera l’Avv. Anna Rita Romano, Presidente Aiga Lagonegro: “E’ un evento a cui teniamo molto – sottolinea l’Avv. Romano – iniziamo la nostra attività formativa proprio dall’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, ciò da quello che più da vicino riguarda i giovani avvocati e i praticanti.

L’obiettivo

L’Aiga si propone di tutelare i diritti dell’avvocatura, garantire ai praticanti e giovani avvocati una idonea formazione professionale, proprio per agevolarne poi l’accesso alla professione forense. Il nostro impegno sarà concreto e serio in questo, e voglio ringraziare tutto il direttivo Aiga Lagonegro per l’impegno profuso nell’organizzazione di questa giornata, così come il Comitato scientifico che ha lavorato tantissimo e tutti i soci della nostra associazione”.

A latere del convegno sarà tenuto il primo coordinamento regionale della Basilicata. Il coordinatore Avv. Igino Cappelli, del direttivo di Aiga Lagonegro: “Sarà occasione di confronto e collaborazione tra le sezioni della regione, per un avvocatura unita e aperta al cambiamento”. Parteciperanno alla giornata quindi, anche il coordinatore Aiga Area sud, l’Avv. Mario Aiezza, il Presidente di Aiga Matera, l’Avv. Walter Viceconte, il Presidente Aiga Potenza, l’Avv. Federico Ottati e il Coordinatore Aiga Campania, l’Avv. Domenico Sica. Riconosciuti dal Coa di Lagonegro due crediti formativi in materia non obbligatoria.