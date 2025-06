Fondazione Fioravante Polito: presentato il “Manifesto etico-sportivo” a bordo della Msc World Europa

Nella giornata di ieri si è tenuto un importante ed emozionante evento che ha acceso il Porto di Napoli: sulla splendida MSC World Europa, si è svolta la presentazione del manifesto etico sportivo promossa dalla Fondazione Fioravante Polito. Il manifesto, definito a bordo come “Sport come veicolo di umanità, inclusione, tutela della salute e impegno etico-sportivo”, è un appello rivolto a famiglie, atleti e istituzioni. I valori evocati – umanità, equilibrio, inclusione – richiamano la visione della Fondazione, che combina sport e responsabilità sociale.

La cerimonia

Il manifesto è stato dedicato a figure come Papa Francesco e il compianto Siniša Mihajlović, oltre a Yara Gambirasio, esempio tragico di dolore collettivo. Ospite d’eccezione, il giornalista sportivo Saverio Montingelli, noto per i suoi approfondimenti su sport ed etica. Montingelli ha accolto sul palco il manifesto, testimoniando l’unione tra informazione, valori e sport. È stato lui personalmente a raccontare la nascita del progetto e a sottolinearne l’importanza etico-sociale.

L’impegno della Fondazione

Nata nel 2006 da un’idea di sensibilizzazione sui controlli medici per atleti (agonisti e non), la Fondazione porta avanti anche iniziative culturali come la Biblioteca del calcio, un museo e un premio dedicati ad Andrea Fortunato. Il nome onora Fioravante Polito, scomparso prematuramente, padre di un giovane atleta sopravvissuto a due operazioni al cuore nello stesso anno.

La location

La scelta della nave da crociera MSC World Europa come location ha rappresentato l’idea di unire mondi: il mare, il viaggio e lo sport, racchiusi in una cornice itinerante e suggestiva. La nave, attraccata a Napoli, ha fatto da palcoscenico a questa nuova tappa dell’impegno sociale della Fondazione.