Castellabate, inaugurato il centro medico sportivo della Fondazione Fioravante Polito. Le interviste

Nel cuore di Santa Maria di Castellabate è nato il primo centro medico sportivo grazie alla Fondazione Fioravante Politico. Sport e Salute come binomio vincente per la crescita del territorio e soprattutto per raggiungere l’obiettivo della prevenzione e la tutela degli atleti. Tra gli ospiti anche l’allenatore Massimo Rastelli.

L’inaugurazione

La cerimonia d’inaugurazione è avvenuta nella giornata di ieri alla presenza anche di tanti medici e professionisti di settore. Ancora una volta la Fondazione Polito, che continua la sua missione per il passaporto ematico, testimonia la sua vicinanza al mondo della salute nello sport.

“È un sogno che si realizza, frutto di anni di impegno, amore e responsabilità verso i nostri ragazzi. Questa apertura è solo l’inizio: vogliamo diffondere una nuova cultura della prevenzione in tutta Italia.”, dichiara il Presidente Davide Polito.