Castellabate Città per lo Sport: tutto pronto per il protocollo d’intesa con la Fondazione Fioravante Polito

Castellabate sempre più Città per lo Sport. Il prossimo mercoledì 30 aprile, presso la Sala Consiliare “C.Grande” della Casa Comunale in Santa Maria alle ore 12.00, si terrà la firma e la presentazione ufficiale del Protocollo d’Intesa con la Fondazione Fioravante Polito.

L’obiettivo

Tale accordo è finalizzato ad instaurare una collaborazione sinergica per lo sviluppo della cultura e della pratica sportiva, favorendo la creazione di contatti, rapporti istituzionali ed occasioni propedeutiche allo sviluppo di tale settore. Il Protocollo è volto alla promozione delle politiche sportive, con particolare riferimento a percorsi, eventi ed attività. In questo modo si intende valorizzare ulteriormente l’identità sportiva del Comune e rafforzare il legame tra turismo e sport, promuovendo Castellabate come destinazione ideale per chi desidera vivere esperienze all’insegna dell’attività fisica e della pura cultura sportiva. Il Protocollo d’Intesa rappresenta un tributo anche a Vicente Feola, nato in Brasile dai genitori di Castellabate e che leggendario allenatore che nel 1958 guidò la nazionale verdeoro alla sua prima vittoria nel Campionato Mondiale di Calcio, portando alla ribalta internazionale un giovane fuoriclasse: Pelé.

Le dichiarazioni

“La Fondazione Fioravante Polito da anni s’impegna attivamente sul territorio e non solo per incentivare la ricerca scientifica e sociale dello sport. Attraverso questo Protocollo si diffonderà la conoscenza, l’immagine e la pratica dell’attività e della cultura sportiva, ma grande attenzione verrà riservata anche alle eccellenze locali, creando opportunità di sviluppo per il territorio”, dichiara il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Castellabate continua ad essere punto di riferimento del mondo sportivo. Verrà riposta ulteriore attenzione allo sport giovanile, inclusivo e legato anche al connubio tra natura e turismo. Grande importanza verrà rivolta alla salute, rendendo obbligatori esami ematici e visite cardiologiche per garantire la sicurezza di chi pratica tale attività a livello dilettantistico e professionistico”, aggiunge il Consigliere con Delega allo Sport, Gianmarco Rodio.

“La firma del Protocollo d’Intesa segna un momento storico per Castellabate e per la nostra Fondazione. Con il progetto “Castellabate Città per lo Sport” intendiamo dare vita a una trasformazione profonda del territorio, in cui lo sport diventa volano di rinascita sociale, benessere collettivo e sviluppo sostenibile”, conclude il Presidente della Fondazione Fioravante Polito, Davide Polito.