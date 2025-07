Fondazione Fioravante Polito: firmato protocollo d’intesa per lo Studio Medico dedicato al Passaporto Ematico

Il dr. Giovanni D’Auria, medico della Federazione Italiana di Medicina dello Sport, Consigliere regionale della Società Italiana di Cardiologia dello Sport e Responsabile sanitario della Fondazione Fioravante Polito di Santa Maria di Castellabate (SA), nonché titolare dello Studio Medico, ha ufficialmente sottoscritto, insieme al Presidente della Fondazione Davide Polito, il protocollo d’intesa finalizzato all’istituzione dello Studio Medico realizzato dalla Fondazione.

Un centro all’avanguardia

La nuova struttura sarà un centro all’avanguardia per la promozione della prevenzione in ambito sportivo, grazie all’implementazione del Passaporto Ematico e, soprattutto, alla realizzazione di visite mediche specialistiche. Queste rappresenteranno un pilastro fondamentale per garantire la sicurezza degli atleti, con controlli accurati e personalizzati che permetteranno di individuare eventuali criticità sin dalla giovane età.

Un passo concreto verso una medicina sportiva più attenta

Le visite mediche sportive non saranno solo uno strumento di idoneità, ma un momento cruciale di tutela della salute, valutazione delle performance e sensibilizzazione verso una pratica sportiva responsabile e sicura. Un passo concreto verso una medicina sportiva più attenta, consapevole e vicina al territorio, al servizio delle famiglie, delle società e del futuro dello sport.