Follia al Ruggi di Salerno: danneggia il Pronto Soccorso e aggredisce i medici, arrestato

Un pomeriggio di ordinaria follia si è consumato lo scorso 2 marzo presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Gli agenti della Polizia di Stato, appartenenti all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, sono intervenuti tempestivamente per trarre in arresto un uomo, ritenuto responsabile di una serie di gravi reati commessi all’interno della struttura sanitaria.

La ricostruzione delle violenze in ospedale

Secondo quanto ricostruito con accuratezza dalla polizia giudiziaria, l’indagato avrebbe dato vita a una vera e propria escalation di violenza all’interno dei locali del Pronto Soccorso. L’uomo avrebbe preso di mira le postazioni informatiche, danneggiandole pesantemente, per poi accanirsi contro i servizi igienici della struttura, rendendoli completamente inutilizzabili per l’utenza e il personale.

Aggressioni al personale e interruzione di pubblico servizio

Oltre ai danni materiali, la situazione è degenerata nel confronto diretto con chi, in quel momento, prestava servizio per la comunità. L’arrestato avrebbe infatti aggredito fisicamente e verbalmente il personale sanitario, creando un clima di forte tensione e pericolo. Le accuse formulate a suo carico sono pesanti e delineate con precisione: danneggiamento aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale, minacce aggravate e interruzione di pubblico servizio.