Fitti abusivi, controlli congiunti e prime sanzioni ad Ascea

Ad Ascea, le autorità hanno dato il via a una serie di controlli rigorosi sulle strutture ricettive, in linea con quanto preannunciato dal Sindaco Avv. Stefano Sansone. L’obiettivo è garantire la regolarità delle attività turistiche e migliorare l’offerta. La Polizia Locale di Ascea, in coordinamento con la Guardia di Finanza di Vallo della Lucania, ha condotto ispezioni che hanno già portato a significativi provvedimenti.

Case vacanze abusive e sanzioni salate

Nel corso delle prime operazioni, sono state individuate due case vacanze completamente abusive. I proprietari di queste strutture sono stati sanzionati con un importo di circa € 3.500 ciascuno e denunciati penalmente. Ulteriori sanzioni sono state comminate dalla Guardia di Finanza a strutture ricettive che non esponevano il Codice Identificativo Nazionale (CIN) in modo visibile all’esterno.

Un’estate di controlli intensivi per un turismo di qualità

I controlli proseguiranno senza sosta: sono previste nuove verifiche nei prossimi fine settimana di giugno e quotidianamente per i mesi di luglio e agosto. L’amministrazione guidata dal Sindaco Sansone mira a innalzare il livello dell’offerta turistica locale, puntando a un turismo nuovo, con target differenziati, e un aumento della percentuale di turisti stranieri e di nicchia.

Il Sindaco Sansone ha dichiarato: “Il Nostro territorio pieno di ricchezze naturalistiche e paesaggistiche e con una storia millenaria, ha tutte le carte in regola per diventare una meta ambita dai turisti stranieri. Noi ci impegniamo a renderlo sicuro, pulito e bello per renderlo ancora più attrattivo nei confronti di questo importante target che garantirà la futura occupazione dei nostri figli.”