Festa dei Sapori cilentani: quattro giorni all’insegna del gusto e della tradizione

Dal 1° al 4 agosto 2025, la suggestiva Contrada San Felice, nel cuore del comune di Cicerale, si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, dedicato ai profumi, ai sapori e alla cultura del Cilento. Torna la “Festa dei Sapori Cilentani”, un appuntamento ormai atteso da residenti e turisti, interamente dedicato alla valorizzazione dei prodotti a chilometro zero e alla riscoperta delle antiche tradizioni gastronomiche locali.

Le quattro serate

Quattro serate di festa in cui sarà possibile assaporare piatti tipici preparati secondo ricette tramandate di generazione in generazione: dai legumi autoctoni, come il celebre cece di Cicerale, all’olio extravergine d’oliva; dai formaggi artigianali alle verdure di stagione; fino ai dolci tradizionali. Il tutto rigorosamente proveniente da produttori locali.

La Festa dei Sapori cilentani

La Festa dei Sapori Cilentani rappresenta un’occasione preziosa per sostenere l’economia locale e celebrare l’identità agricola e culinaria del Cilento, riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità per la sua dieta mediterranea.

L’evento è promosso dall’associazione culturale San Felice e nasce dalla collaborazione tra associazioni locali, agricoltori, ristoratori e volontari che, con passione e impegno, contribuiscono a mantenere viva la memoria di una terra ricca di storia e sapienza contadina.

Appuntamento dal 1° al 4 agosto in Contrada San Felice: un viaggio tra i sapori autentici del Cilento, per scoprire l’anima più vera di un territorio che sa accogliere con il cuore.