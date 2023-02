Feldi Eboli corsara in Sicilia: finisce 2 a 5

La Feldi Eboli continua a collezionare risultati positivi contro le squadre siciliane, portando a casa tre punti anche sul campo del Melilli nella 21^ giornata di Serie A Futsal e vincendo con un punteggio di 2-5. I ragazzi di mister Samperi, guidati dal capitano Caponigro e dalla doppietta di Venancio, hanno rifilato una manita ai padroni di casa.

Il match

Nonostante una partenza difficile contro una squadra ostica nonostante la posizione in classifica, la Feldi è stata in grado di rendersi più pericolosa, colpendo la traversa con Fantecele e trovando il vantaggio con Venancio a metà primo tempo, seguito dal raddoppio di Caponigro con un gran tiro da fuori area. Nel finale di tempo, Venancio ha segnato il terzo gol per la Feldi, sfruttando una respinta corta del portiere avversario su tiro di Selucio.

Nella ripresa, l’autogol di Tarantola ha regalato il quarto gol alla Feldi, ma il Melilli ha cercato di rimontare, accorciando le distanze con Di Francesco e portandosi sul 2-4 con il portiere di movimento e Bocci. Tuttavia, il contropiede di Vavà, dopo uno scambio con Selucio, ha chiuso il match sul 2-5.

Da sottolineare la prestazione del giovane capitano Caponigro, simbolo del lavoro svolto dalla società ebolitana nel far crescere i propri giovani e permetter loro di arrivare a livelli alti.

Adesso la Feldi Eboli si prepara per la prossima partita contro il Ciampino Aniene al Palasele di Eboli, dopo una settimana senza impegni per recuperare energie.

Il tabellino

CITTA’ DI MELILLI-FELDI EBOLI 2-5 (0-3 p.t.)

CITTA’ DI MELILLI: Manservigi, Failla, Diogo, Rizzo, Bocci, Celano, Pizetta, Tarantola, Di Francesco, Felice, Spampinato, Boschiggia. All. Rinaldi

FELDI EBOLI: Pasculli, Venancio, Caponigro, Calderolli, Selucio, Vavà, Braga, Fantecele, Baroni, Restaino, Marotta, Glielmi. All. Samperi

MARCATORI: 10’54” p.t. Venancio (F), 13’50” Caponigro (F), 14’30” Venancio (F), 2’26” s.t. aut. Tarantola (F), 7’25” Di Francesco (M), 9’46” Bocci (M), 12’40” Vavà (F)

AMMONITI: Failla (M), Tarantola (M), Braga (F)

ARBITRI: Francesco Sgueglia (Finale Emilia), Andrea Colombo (Modena) CRONO: Vincenzo Lo Presti (Enna)