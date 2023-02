Calcio a 5, la Feldi Eboli schianta il Meta Catania e vola alla Final Four di Coppa

Vittoria in Coppa Italia e accesso alle Final Four per la Feldi Eboli. Senza storia la gara del PalaSele contro il Meta Catania. Finisce 7 a 1. La fase finale del torneo si giocherà al PalaVesuvio il 25 e il 26 marzo.

La gara

Dal Cin, Venancio, Vavà, Guilhermao, Luizinho il quintetto di Salvo Samperi. Dovara, Pulvirenti, Alonso, Vaporaki, Musumeci, le scelte di mister Tarantino.

La Feldi Eboli parte bene e dopo una serie di azioni pericolose passa con Guilhermao prima e Luizinho poi. Gli avversari iniziano ad innervosirsi e colpiscono spesso duramente i calcettisti della Feldi Eboli che però nel finale di tempo trovano il terzo gol con Venancio, che insacca di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Stessa storia nel secondo tempo con Guilhermao ad iscriversi al tabellino dei marcatori. Pulvirenti, sul 4 a 0 riesce a trovare il gol della bandiera. Neanche il tempo di pensare ad una rimonta per i siciliani che Fantecele sigla un gran gol: è 5-1. Qui Pulvirenti perde definitivamente la testa e nell’arco di qualche secondo prima viene ammonito per un brutto fallo e poi espulso per proteste. La Feldi ne approfitta e trova anche la sesta rete con il primo gol in maglia rossoblù per Decio Restaino. Nel finale Calderolli mette la ciliegina sulla torta in una serata perfetta, chiudendo il match sul 7-1 approfittando degli spazi lasciati dagli avversari.

Il Tabellino

FELDI EBOLI-META CATANIA 7-1 (3-0 p.t.)

FELDI EBOLI: Dal Cin, Venancio, Vavà, Guilhermao, Luizinho, Caponigro, Calderolli, Braga, Fantecele, Baroni, Restaino, Pasculli. All. Samperi

META CATANIA: Dovara, Pulvirenti, Alonso, Vaporaki, Musumeci, Podda, Silvestri, Spellanzon, Lutin, Fontanella, Corallo, Tornatore. All. Tarantino

MARCATORI: 1’20” p.t. Guilhermao (F), 10’52” Luizinho (F), 16’45” Venancio (F), 1’22” s.t. Guilhermao (F), 5’40” Pulvirenti (M), 8′ Fantecele (F), 9’52” Restaino (F), 15’48” Calderolli (F)

AMMONITI: Venancio (F), Guilhermao (F), Musumeci (M), Lutin (M), Luizinho (F), Spellanzon (M)

ESPULSI: al 8’54” del s.t. Pulvirenti (M)

ARBITRI: Giovanni Zannola (Ostia Lido), Marco Moro (Latina) CRONO: Angelo Bottini (Roma 1)