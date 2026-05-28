Faccette dentali o corone: come scegliere la soluzione giusta per il tuo sorriso

Capire la differenza non è solo una questione estetica. È una scelta che riguarda la struttura del dente, la durata del trattamento e, naturalmente, i costi.

Cos’è una faccetta dentale

Una faccetta è una sottile lamina di materiale ceramico (o composito) che viene applicata sulla superficie anteriore del dente. Copre imperfezioni visibili — macchie resistenti allo sbiancamento, piccole scheggiature, denti leggermente storti o spazi tra un dente e l’altro.

Per applicarla, il dentista rimuove uno strato sottilissimo di smalto: di solito meno di un millimetro. Il dente viene quindi “preparato” per accogliere la faccetta, che viene incollata con cemento dentale.

Il risultato è naturale, duraturo e, se eseguito bene, praticamente indistinguibile dal dente originale.

Cos’è una corona dentale

Una corona, invece, ricopre l’intera superficie del dente — non solo la parte anteriore. Viene usata quando il dente è strutturalmente compromesso: cariato in profondità, fratturato, trattato con devitalizzazione, o talmente consumato da non poter essere restaurato con altri metodi.

La preparazione richiede la riduzione di una parte significativa del dente su tutti i lati. La corona “cappella” il dente, proteggendolo e ripristinandone forma e funzione.

Come si sceglie tra i due?

La risposta onesta è: dipende dallo stato del dente.

Se il dente è sano ma esteticamente problematico — macchie, forma irregolare, piccole imperfezioni — la faccetta è spesso la scelta migliore. È meno invasiva e preserva più struttura dentale naturale.

Se il dente ha perso integrità strutturale, è stato devitalizzato, o presenta danni estesi, la corona è la soluzione più appropriata. Non è solo una questione estetica: è funzionale.

C’è poi il caso in cui si valuta un rifacimento del sorriso completo. Questo articolo su faccette o corone per un rifacimento del sorriso approfondisce esattamente questa valutazione caso per caso.

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E le faccette e-max? Vale la pena considerarle?

Le faccette in ceramica e-max sono diventate uno degli standard più richiesti per l’estetica dentale di alto livello.

Il materiale (disilicato di litio) combina resistenza e trasparenza in modo superiore rispetto alle ceramiche tradizionali.

Sono particolarmente indicate per chi cerca un risultato molto naturale — la luce interagisce con il materiale in modo simile allo smalto reale. Non sono adatte a tutti i casi, ma per chi è candidato, il risultato è notevole.

Se stai valutando questa opzione, è utile capire per chi sono indicate le faccette e-max e quali condizioni le rendono la scelta preferita rispetto ad altre soluzioni.

I costi: una variabile importante

In Italia, una singola faccetta in ceramica può costare tra i 600 e i 1.200 euro. Una corona tra i 700 e i 1.500 euro. Per un trattamento che coinvolge più denti, i numeri salgono rapidamente.

Molti italiani scoprono che cliniche all’estero — in particolare in Albania — offrono gli stessi standard qualitativi a una frazione del costo. Un confronto diretto si trova qui: costo delle faccette dentali in Albania vs Italia e Regno Unito.

Domande da fare al dentista prima di decidere

● Il dente ha ancora struttura sana sufficiente per una faccetta?

● Quanto smalto verrà rimosso nella preparazione?

● Quali materiali vengono usati e da quale produttore?

● Qual è la garanzia sul lavoro eseguito?

● Quali sono i rischi nel lungo periodo?

Un dentista serio risponderà a queste domande con chiarezza. Chi glissa o risponde in modo vago merita ulteriori approfondimenti prima di procedere.

Conclusione

Faccette e corone non sono intercambiabili. Ognuna ha il suo ruolo specifico, e la scelta giusta dipende da un esame clinico approfondito, non da preferenze estetiche generiche.

L’importante è arrivare alla decisione con informazioni chiare — e con un dentista che sappia spiegare perché una soluzione è più indicata dell’altra nel tuo caso specifico.