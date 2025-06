Estate nel Cilento: ecco il programma delle sagre

Durante i mesi estivi, il Cilento si anima con numerose sagre e feste dedicate ai piatti tipici della regione. Questi eventi, molto apprezzati dai vacanzieri, rappresentano anche un’occasione speciale per i residenti, poiché spesso trasformano i centri storici e i borghi in vivaci luoghi di incontro per turisti e visitatori.

Un patrimonio di tradizioni

Oltre a essere una destinazione ideale per gli amanti del mare e delle spiagge incontaminate, il Cilento offre un’immersione nelle millenarie tradizioni del sud Italia. Qui, la cultura locale si esprime attraverso la gastronomia, permettendo ai visitatori di gustare autentiche prelibatezze legate alla storia del territorio.

Le sagre cilentane, distribuite durante tutto l’anno in diverse località, sono appuntamenti imperdibili per chi desidera scoprire i sapori e le tradizioni locali. Ogni evento ha una sua identità e un fascino particolare, ma tutti condividono l’obiettivo di celebrare i prodotti tipici, la musica tradizionale e le usanze che da secoli caratterizzano la cultura cilentana.

Ecco l’elenco di appuntamenti gastronomici e sagre nel Cilento

Sagra della Cerasa cilentana 13 – 14 – 15 giugno Carullo di Casal Velino

Lago Music Fest 14 giugno zona Lago di Castellabate

Festa della Fragolina e dei Sapori degli Alburni 21 – 22 giugno Petina

Festa della Trebbiatura dal 18 al 20 luglio, dall’1 al 3 agosto Agropoli

Festa della cipolla 19-20 luglio/ 2- 3 – 9 -10 -23 agosto Vatolla;

Sagra dei Sapori Tradizionali del Cilento dal 23 al 25 luglio Poderia

Sagra del Cavatiello maglianese dal 31 luglio al 6 agosto Magliano Nuovo

Festa alla riscoperta di un Borgo Antico dall’1 al 3 agosto Eremiti di Futani

Festa della Melanzana e degli Antichi Sapori dall’1 al 3 agosto Abatemarco

Festa dei sapori cilentani dall’1 al 4 agosto Cicerale

Festa dell’antica pizza cilentana dal 6 all’11 agosto Giungano;

Festa nel bosco dal 6 al 13 agosto Perito;

Festival dell’Aspide dall’8 al 10 agosto Roccadaspide;

Zomba ra ca’ e ra’ la dall’8 al 10 agosto Acquavella;

I nuotti r’u pagliaro dall’8 all’11 agosto Pagliarole di Omignano;

Festa della Carne alla Brace dall’8 al 12 agosto Campora;

25esima festa Bontà di Bufala dall’8 al 14 agosto Matinella di Albanella;

Mojoca Festival degli artisti di strada dal 9 al 12 agosto Moio della Civitella;

Festa dei Sapori dal 10 al 14 agosto Rutino;

Festa dei Ceci a Cicerale dall’11 al 14 Agosto;

U’ Sfriuonzolo sotto l’arco dal 12 al 14 agosto San Mango Cilento;

Sagra del Fusillo dal 13 al 23 agosto Felitto;

Sagra Montestella dal 15 al 17 agosto Omignano paese;

Ciccimmaritati dal 17 al 23 agosto Stio;

Cuntaria dal 19 al 24 agosto Stella Cilento;

Festa del fico bianco del Cilento dal 20 al 24 agosto Giungano;

Festival degli antichi suoni dal 29 al 31 agosto e l’1 settembre Novi Velia;

Sagra del fungo porcino dal 27 al 29 settembre Castelcivita;

