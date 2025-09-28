Esordio amaro per la Polisportiva Basket Agropoli: a Castrovillari vince la Pollino Basket 91-78

Inizia con una sconfitta il cammino della Polisportiva Basket Agropoli nel campionato di Serie C: a Castrovillari, i cilentani cadono 91-78 contro una convincente Pollino Basket.

L’incontro

La partita si mette subito in salita per gli uomini di coach Di Concilio. Nel primo quarto, la Pollino parte fortissimo al tiro con Jasarevic e Gutierrez sugli scudi, chiudendo avanti 30-20. L’Agropoli fatica a trovare ritmo difensivo anche nella seconda frazione, permettendo ai padroni di casa di mantenere saldamente il vantaggio, che alla pausa lunga è di 53-37.

Nel terzo periodo arriva finalmente la reazione dei delfini, che riescono a ricucire parte del divario fino al -9 (71-62). Ma è un fuoco di paglia: nell’ultimo quarto l’Agropoli perde intensità e concentrazione, consentendo alla Pollino di allungare nuovamente e chiudere il match con un netto +13.

Una prestazione opaca per la Polisportiva Agropoli, che dovrà lavorare soprattutto sull’aspetto difensivo in vista dei prossimi impegni stagionali.