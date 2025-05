Errico Porzio e Donato Barigliano ad Ogliastro Marina per il Pizza Fest

Un itinerario gastronomico alla scoperta della pizza con i prodotti tipici cilentani nell’incantevole scenario della baia di Ogliastro Marina, frazione di Castellabate. È la terza edizione di “Pizza Art Festival”, l’iniziativa gastronomica organizzata dall’associazione “Insieme per Ogliastro” con il main sponsor “Maurizio Cipriano”, e con i patrocini di Regione Campania, Provincia di Salerno, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Comune di Castellabate e del Forum delle Associazioni di Castellabate.

Il Pizza Fest

Il Festival, interamente dedicato alla pizza, si articolerà in tre giornate e vedrà la partecipazione del maestro pizzaiolo Donato Barigliano e del suo staff, che prepareranno pizze utilizzando prodotti tipici cilentani, sia dell’entroterra che del mare. Tra le proposte, le classiche margherita, marinara con acciughe e il calzone cilentano, realizzate con ingredienti d’eccellenza forniti da aziende come Torrente, Caputo, Latticini Orchidea, Basso, Arte & Pasta e Terra Orti. Sarà presenti anche il grande Robbbertone con le sue pizze e Sara Capaccio con un Track Food.

Ospiti e novità

Ospite d’onore sarà Errico Porzio, tra i maestri pizzaioli più noti d’Italia e punto di riferimento per la pizza napoletana contemporanea. Porzio sarà protagonista di uno show cooking e di una masterclass.

Tra le novità dell’edizione 2025, un convegno dedicato ai benefici nutrizionali della pizza per gli sportivi, in programma il 29 agosto, con interventi di medici specialisti in nutrizione, endocrinologi, cardiologi ed esperti in scienze motorie, con approfondimenti anche su antidoping e benessere psicologico, rivolti ad adulti e bambini. La serata si concluderà con lo spettacolo musicale “Reggae & Tammorra” di Piervito Grisù.

Il 30 agosto sarà invece dedicato a un confronto-gara tra adolescenti e teenagers che si cimenteranno nella preparazione della pizza cilentana, napoletana e del pane biscottato da conserva, con il supporto di esperti che illustreranno, anche dal punto di vista scientifico, le fasi dalla lavorazione del lievito madre al corretto dosaggio degli ingredienti.

La serata conclusiva del 30 agosto sarà animata dal consueto evento musicale “D&D Remember”, con i DJ Markiller, Alex Mental e Luca Virno, preceduti dall’esibizione di apertura di Nicholas Siberiano DJ.

«L’obiettivo della manifestazione Pizza Art Festival è la riscoperta e la valorizzazione dell’identità culturale e tradizionale del territorio, attraverso la piena conoscenza delle sue tipicità, il potenziale inespresso da sviluppare e l’immersione nella realtà che ci circonda, che spesso viene vissuta in modo frenetico e distratto – spiega Giuseppe Pascale, presidente dell’associazione “Insieme per Ogliastro” – Vogliamo farne un punto di forza da condividere con ospiti e turisti, affinché il loro soggiorno estivo diventi occasione per scoprire una ricchezza che può essere vissuta tutto l’anno».

L’ingresso è libero. Il ricavato delle tre serate sarà destinato all’acquisto e all’allestimento di un’area giochi per bambini nella pineta di Ogliastro Marina.