Equinozio d’autunno fa tappa a Gioi: tanti gli eventi in programma per vivere la magia del Natale

Prosegue la rassegna “Equinozio d’autunno“, nata per promuovere un turismo esperienziale e sostenibile, valorizzando la Dieta Mediterranea, le produzioni gastronomiche e i cammini culturali. Il progetto, che coinvolge i comuni di San Giovanni a Piro (comune capofila), Ascea, Campora, Gioi, Orria e Stio, sotto la direzione artistica di Lillo De Marco, è finanziato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021 – 2027, Piano Strategico Cultura e Turismo 2025.

Il progetto

Dopo aver toccato vari comuni ricevendo grandi consensi, la kermesse farà tappa a Gioi, nel cuore del Cilento interno, il 16 dicembre prossimo, a partire dalle 10, con appuntamenti sia nel capoluogo che nella frazione di Cardile, offrendo la possibilità di conoscere gli angoli più suggestivi delle due località, i monumenti, le chiese, di conoscere le tradizioni e la cultura, e di apprezzare i prodotti realizzati sul territorio.

I precedenti appuntamenti di “Equinozio d’autunno” hanno riscosso notevole successo, grazie all’organizzazione curata nei minimi dettagli e alla presenza di ospiti di rilievo, tra cui Tullio De Piscopo, Enrico Ruggeri, Giorgio Prezioso e vari DJ, e artisti locali che promuovono la cultura e l’arte cilentana anche oltre i confini locali, tra cui Angelo Loia. La ragione del successo ottenuto fino a questo momento dal progetto risiede proprio nella capacità di organizzare una rassegna con nomi di rilievo nel panorama musicale e artistico italiano, ma soprattutto in grado di evidenziare le peculiarità dei borghi del Cilento interno.

Le novità

In occasione della tappa a Gioi e Cardile, i visitatori saranno condotti in un itinerario alla scoperta del centro storico del paese e della strada dei mulini di Cardile, nell’ambito de “Il mio viaggio nel Cilento” di Aldo Olivieri, influencer, food blogger e giornalista che, a partire dalle 10, accompagnerà residenti e visitatori in un entusiasmante viaggio digitale alla scoperta delle eccellenze locali, dei prodotti tipici e delle tradizioni, attraverso la realizzazione di contenuti digitali e social finalizzati a far conoscere e a promuovere questi luoghi.

In serata presso la chiesa di Sant’Eustachio a Gioi è in programma alle 20 il “Concerto di Natale” di Piera Lombardi.

L’artista cilentana, artista cilentana con un curriculum arricchito da centinaia di esibizioni in Italia ma anche all’estero, in occasione dell’evento del 16 dicembre proporrà brani della tradizione natalizia, proponendo un mix tra le sonorità del Sud con gli esiti della cultura pop e gospel degli ultimi cinquanta anni.

Il concerto partendo dalle antiche villanelle del ‘600 napoletano – La Santa Allegrezza, Maronna re la Grazia e altre – passando attraverso la sublime cantata del ‘700 di S. Alfonso Maria de’ Liguori – Quanno nascette Ninno – propone anche a brani internazionali quali “Happy Christmas” di John Lennon, “Blowing in the wind” di Bob Dylan, White Christmas, la celeberrima Stille Nacht, Oh Happy days, Jingle bells. Si preannuncia dunque una serata speciale per apprezzare la tradizione musicale del natale e vivere pienamente l’atmosfera di festa.

“Abbiamo scelto di concentrare le attività del POC a Dicembre per arricchire l’offerta culturale in un periodo di bassa stagione ma comunque un momento di “rientro” per vivere insieme ai propri cari le festività natalizie – afferma la sindaca di Gioi Maria Teresa Scarpa – Abbiamo puntato sull’arte e la cultura come collante tra le persone per invitarle a vivere insieme i loro borghi e i magnifici luoghi che la storia ci ha consegnato.

Ritengo che i nostri borghi abbiano una particolare capacità di far sentire a casa anche per quelle persone che li visitano per la prima volta”, conclude.

Domani appuntamento con Piera Lombardi

Dopo il concerto di Piera Lombardi del 16 dicembre, dal 26 al 30 dicembre presso il suggestivo convento di San Francesco nel centro storico di Gioi, sarà proposto Vainglory, un itinerario a cura di C.R.E.A con l’installazione artistica di Max Magalli.

L’ultimo appuntamento dell’anno a Gioi è quello del 29 dicembre quando alle 19, nella chiesa di San Giovanni Battista, si terrà il “Concerto di Natale” del Coro Polifonico di Foria con Nicola Napolitano e Incantos Project, con la Direzione di Pina D’Alessandro.

Si tratta di un progetto musicale che coinvolge Il coro polifonico di Foria diretto da Pina D’Alessandro e che vede la partecipazione di 13 soprani, 19 contralti, 9 tenori e 6 bassi. Ad impreziosire i canti natalizi eseguiti dall’ensemble vocale un trio vocale d’eccezione costituito da Antima D’Alessandro e Noemi Sgueglia e la straordinaria voce di Nicola Napolitano.