Ennesimo incidente a Velina: moto contro auto 

Ancora un sinistro a Velina, frazione di Castelnuovo Cilento. A pochi giorni dal terribile schianto costato la vita ad Angelina Di Santi, un nuovo incidente stradale si è verificato sulla stessa strada.
La dinamica
Il sinistro ha visto coinvolte una motocicletta e un’autovettura che, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato l’uomo in sella alla moto, finito a terra.
I soccorsi
Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto. Nonostante lo scontro, le condizioni dei feriti sembrano non destare preoccupazione.
Indagini in corso
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi planimetrici, ricostruire l’esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità. Il nuovo episodio tiene prepotentemente sotto i riflettori la questione sicurezza nel Comune di Castelnuovo Cilento, in un tratto di strada già tristemente noto alle cronache recenti.