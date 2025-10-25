Elezioni regionali, Rosa Lampasona: «Ecco perché mi candido»

«Desidero mettere a disposizione del prossimo Consiglio Regionale la mia determinazione ed esperienza nelle battaglie a me più care»

A cura di Comunicato Stampa
Rosa Lampasona

È una candidatura di servizio per la propria comunità quella di Rosa Lampasona, candidata al Consiglio Regionale della Campania nella lista “A Testa Alta”, con Roberto Fico Presidente.

Chi è Rosa Lampasona

Vicesindaco e Assessore con delega all’Ambiente, Qualità della vita e Transizione Ecologica del Comune di Agropoli, la dottoressa Lampasona è un medico di riconosciuta competenza che già da un decennio ha scelto di dedicare la sua sensibilità ed il suo impegno per la politica del territorio.

Al suo secondo mandato al governo cittadino di Agropoli, dopo essere stata eletta per due volte con ottimi risultati elettorali, ha deciso di dare la sua disponibilità ed il suo contributo al progetto della lista “A Testa Alta” per la Regione Campania.

Il commento

Sono entusiasta di questa nuova sfida – afferma la candidata – e desidero mettere a disposizione del prossimo Consiglio Regionale la mia determinazione ed esperienza nelle battaglie a me più care, in particolare quelle sul campo della sanità e dell’ambiente. Condivido i valori di ascolto, impegno sul territorio e concretezza alla base della Lista “A Testa Alta”, ispirata alla politica del fare del presidente De Luca, e confido di poter portare il mio personalissimo contributo al prosieguo del progetto politico del centro sinistra ed alla crescita dei servizi essenziali e della qualità della vita della nostra Campania”.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Castellabate sequestro

Lottizzazione abusiva a Castellabate: sequestri in località Annunziata

Avrebbero realizzato in zona agricola un illegittimo frazionamento di un lotto originario

Tribunale - avvocato

Tenta il “cavallo di ritorno” per un’auto rubata: 59enne di Montesano nei guai

L’indagato avrebbe cercato di estorcere denaro al proprietario di un’Alfa Romeo Giulia…

Elvira Panico

Battipaglia celebra i 100 anni di nonna Elvira

A porgere gli omaggi a Elvira Panico anche il sindaco, Cecilia Francese

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79