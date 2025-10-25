Elezioni regionali, Rosa Lampasona: «Ecco perché mi candido»

È una candidatura di servizio per la propria comunità quella di Rosa Lampasona, candidata al Consiglio Regionale della Campania nella lista “A Testa Alta”, con Roberto Fico Presidente.

Chi è Rosa Lampasona

Vicesindaco e Assessore con delega all’Ambiente, Qualità della vita e Transizione Ecologica del Comune di Agropoli, la dottoressa Lampasona è un medico di riconosciuta competenza che già da un decennio ha scelto di dedicare la sua sensibilità ed il suo impegno per la politica del territorio.

Al suo secondo mandato al governo cittadino di Agropoli, dopo essere stata eletta per due volte con ottimi risultati elettorali, ha deciso di dare la sua disponibilità ed il suo contributo al progetto della lista “A Testa Alta” per la Regione Campania.

“Sono entusiasta di questa nuova sfida – afferma la candidata – e desidero mettere a disposizione del prossimo Consiglio Regionale la mia determinazione ed esperienza nelle battaglie a me più care, in particolare quelle sul campo della sanità e dell’ambiente. Condivido i valori di ascolto, impegno sul territorio e concretezza alla base della Lista “A Testa Alta”, ispirata alla politica del fare del presidente De Luca, e confido di poter portare il mio personalissimo contributo al prosieguo del progetto politico del centro sinistra ed alla crescita dei servizi essenziali e della qualità della vita della nostra Campania”.