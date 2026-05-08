Piana del Sele

Elezioni a Campagna: stop ai comizi in piazza, la sfida si sposta sui social

Niente palchi a Campagna per motivi di sicurezza: D'Ambrosio, Amoruso e Moscato puntano su social e programmi. Ecco le principali proposte dei candidati

Antonio Elia

È entrata nel vivo la campagna elettorale nel comune di Campagna, ma con un volto inedito: l’assenza dei tradizionali comizi trasforma la comunicazione politica in un confronto digitale e programmatico.

L’assenza di strutture autorizzate per motivi di sicurezza ha infatti cambiato il modo di fare politica sul territorio: meno palco e manifestazioni pubbliche, più incontri nelle sedi, video online e comunicazione social. I candidati continuano comunque a presentare idee e proposte, adattandosi a una modalità che, secondo molti osservatori, sta rendendo più chiari metodo, priorità e stile dei contendenti.

Le proposte: sicurezza, fisco e appartenenza

Nonostante il cambio di scenario, i temi restano al centro del dibattito. Ecco i pilastri su cui si stanno muovendo i principali aspiranti alla guida della città:

  • Pierfrancesco D’Ambrosio: concentra la propria attenzione sulla sicurezza stradale. Sono previsti interventi mirati lungo la SS91 e nell’area del Parco Benvenuti. Tra le proposte principali spiccano la realizzazione di una rotatoria, l’installazione di attraversamenti pedonali rialzati e il potenziamento complessivo della segnaletica.
  • Adele Amoruso: punta con decisione sui temi fiscali e sociali. Il cuore del suo programma è la cosiddetta “rottamazione quinquies”, una misura pensata per agevolare famiglie e attività produttive in difficoltà. L’obiettivo è offrire forme di definizione agevolata dei debiti comunali, affiancando incentivi per i contribuenti virtuosi.
  • Livio Moscato: ha scelto un approccio differente, puntando sulla dimensione emotiva. Attraverso un video dai toni personali e identitari, Moscato richiama i concetti di appartenenza e radici, cercando di rinsaldare il legame diretto con gli elettori attraverso il racconto del territorio.

Una campagna elettorale “digitale”

Senza palchi e grandi eventi pubblici, la partita per il Comune si gioca dunque soprattutto sui contenuti e sui programmi. La capacità di comunicare attraverso nuovi strumenti sta diventando il vero ago della bilancia in una fase che premia la chiarezza delle priorità rispetto alla retorica della piazza

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