Ecco come preparare dei deliziosi biscotti di Carnevale

Che cosa c’è di meglio che preparare deliziosi biscotti dalle forme tipiche degli oggetti di Carnevale per celebrare la festa più divertente e colorata dell’anno? Questa ricetta è facile da seguire e i biscotti che otterrete saranno così buoni da essere sicuri che diventeranno un successo in famiglia. Non aspettatevi di più, preparate i vostri biscotti a forma di maschere di Carnevale e divertitevi.

La ricetta per preparare i Biscotti a forma di maschera di Carnevale

I biscotti a forma di maschera sono un dolce ideali da preparare per le feste di Carnevale. Per realizzarli bisogna seguire una ricetta che prevede l’utilizzo di pochi semplici ingredienti, tra cui farina, zucchero, burro e latte. Si può preparare la pasta frolla con le mani o con un’impastatrice.

Una volta che l’impasto è pronto, si procede a stenderlo e a modellarlo nella forma desiderata. I biscotti a forma di maschera possono essere decorati con glassa o coloranti alimentari e serviti come dolce di fine pasto o come merenda.

Gli ingredienti necessari

Per preparare i Biscotti a forma di maschera di Carnevale servono gli seguenti ingredienti: 300 grammi di farina, 200 grammi di burro, 120 grammi di zucchero, 2 uova, 4 cucchiai di latte, 1 bustina di lievito in polvere e 2 cucchiaini di estratto di vaniglia.

I passaggi necessari per preparare i Biscotti a forma di maschera di Carnevale

Per realizzare i biscotti a forma di maschera, iniziate mescolando tutti gli ingredienti secchi in una ciotola capiente: la farina con il lievito in polvere e lo zucchero. Aggiungete poi il burro ammorbidito a temperatura ambiente, le uova intere e l’estratto di vaniglia.

Lavorate con le mani fino ad ottenere un composto omogeneo. Se l’impasto risultasse troppo denso, aggiungete un po’ di latte all’impasto fino ad ottenere la consistenza desiderata. Trasferite l’impasto su un piano infarinato e stendetelo con un matterello fino ad ottenere un disco spesso circa 5 mm. Tagliate quindi delle sagome a forma di maschera con l’aiuto degli stampini appositi.

Adagiatele su un foglio da forno rivestito con carta da forno e cuocete nel forno già caldo a 180°C per circa 15 minuti. Quando i biscotti saranno dorati sfornateli e lasciateli raffreddare prima della decorazione.

Come decorare i Biscotti a forma di maschera di Carnevale

Una volta che i biscotti sono pronti, potete decorarli come preferite: basterà realizzare un frosting al cioccolato fondente oppure usare glassature dai colori più vari. Potete anche sbizzarrirvi nella creazione delle maschere utilizzando la pasta di zucchero colorata oppure della glassatura colorata pronta all’uso. Con la fantasia ed un po’ di creatività potrete dare vita alle maschere più svariate: dalle più classiche come quelle da strega o da gatto a quelle più originali come quella del clown o del principe.

Come preparare i Biscotti a forma di maschera di Carnevale con i bambini

Preparare i Biscotti a forma di maschera è perfetto per trascorrere un pomeriggio divertente insieme ai bambini: sarà infatti possibile coinvolgerli nella realizzazione dell’impasto ma anche nella creazione delle maschere. A questo scopo, basterà procurarsi degli stampini per biscotti con le figure della mascherina o della faccina e dei coloranti alimentari commestibili per rendere le maschere più vivaci e colorate possibile.

I piccoli potranno anche divertirsi ad abbellire i biscotti con glitter commestibili ed altri decori per renderli ancora più speciali ed unici.

I Biscotti a forma di maschera di Carnevale sono un modo divertente per preparare un dolce squisito e colorato. I bambini li adoreranno sicuramente, ma anche gli adulti ne andranno matti! Prepararli è davvero facile e veloce, quindi prendetevi un po’ di tempo in più questo Carnevale e fatevi un regalo con questa ricetta.