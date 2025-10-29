Eccellenza, urlo allo scadere per il Santa Maria: nel recupero la prima vittoria

In pieno recupero un guizzo di Godoy regala la prima vittoria stagionale alla Polisportiva Santa Maria Cilento. I giallorossi battono 1-0 il Costa d’Amalfi al “Carrano” nel turno infrasettimanale del girone B. Una prima frazione molto bloccata e con ritmi blandi che fatica a salire d’intensità.
Il match
Il primo vero affondo è ospite sugli sviluppi di calcio di punizione. Mischia in area ma libera la difesa giallorossa al 19’. Anche il Santa Maria si affaccia in avanti: conclusione di Caprioli fuori non di molto. Contropiede Costa d’Amalfi. Conclusione di testa di Lezcano lontana dalla porta.
Sussulto Santa Maria al tramonto del primo tempo. Noletta scatta in profondità e prova il cucchiaio a sorprendere il portiere avversario ma la palla si stampa sulla traversa. Anche la ripresa non brilla per occasioni da gol. Pappalardo prova a sfondare in area ma viene chiuso sul più bello. Caos nell’area di rigore del Costa d’Amalfi sugli sviluppi di calcio d’angolo. Nessun giocatore di Ferrara trova lo spazio per calciare.
Costa d’Amalfi pericoloso con Lezcano che crea apprensione alla retroguardia giallorossa. Salvataggio decisivo di Ramacciotti in angolo. Attaccano gli ospiti. Sprint di Milazzo che salta Godoy ma il suo traversone viene arginato in uscita da Volzone. Ancora una chiusura perfetta difensivamente salva il Santa Maria con Godoy che in area sbroglia la situazione.
Gli ultimi guizzi sono di D’Auria che ruba palla all’avversario in pressione alta ma calcia lontanissimo e Severino, che però non trova la giusta mira.
Poi, all’ultimo sospiro, una deviazione in area di rigore di Godoy consente di superare Manzi e regalare la prima vittoria stagionale al Santa Maria Cilento.