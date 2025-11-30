Eccellenza: secondo pareggio consecutivo per la Battipagliese, 1-1 con il Castelpoto

La Battipagliese raccoglie il secondo pareggio consecutivo impattando, tra le mura amiche del “Provenza” di Macchia

Nella quindicesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese raccoglie il secondo pareggio consecutivo impattando, tra le mura amiche del “Provenza” di Macchia, con il Castelpoto per 1 a 1.

Al vantaggio dei beneventani ad inizio ripresa con Stefanazzi, c’è il quattordicesimo centro stagionale di capitan Ripa su calcio di rigore, a bloccare il risultato sulla parità.

Il primo tempo

La prima frazione di gioco è contratta: il Castelpoto si chiude bene provando qualche ripartenza in contropiede che non sortisce effetto mentre la Battipagliese, dopo una fase iniziale di empasse, va vicina alla rete in due circostanze con Onesto (palla sull’esterno della rete) ed Olmos (conclusione alta da buonissima posizione).

Al 41’ la svolta del match: Suozzo cade nella provocazione di Sbordone e prova a colpirlo con una testata. L’arbitro vede tutto e manda anzitempo sotto la doccia il difensore bianconero.

La ripresa

Nella ripresa il Castelpoto comincia forte prima con una conclusione di Riccio che chiama agli straordinari Trapani e poi con la rete del vantaggio di Stefanazzi, al quarto minuto, abile ad appoggiare in rete un tiro cross del solito Riccio.

La Battipagliese si getta in avanti con tutti i suoi effettivi ma impensierisce poco Crecco fino al calcio di rigore procurato e realizzato dal capitano Ripa. Nel finale di gara il Castelpoto colpisce un palo ed una traversa mentre la Battipagliese non ha la forza e la lucidità per ribaltare il risultato.

Il tabellino

BATTIPAGLIESE: Trapani, Cuomo (dal 30’s.t. Senatore), Olmos (dal 26’s.t. Sabatino), Formicola (dal 16’s.t. Di Martino), Onesto, Ripa, Suozzo, Nuvoli, Cafaro, Losasso (dal 6’s.t. Vitale), Bisceglia. A disposizione: Di Sarno, Santella, Nese, Paraggio, Garofalo. Allenatore: Vitale

CASTELPOTO: Crecco, Lopez, Furno, Riccio, Mendez (dal 10’s.t. Martingnetti), Romano (dal 35’s.t. Santamaria), Stefanazzi, Ruggiero, Guida, De Marco, Sbordone (dal 30’s.t. Saccoccio).

A disposizione: Buono, Kante, Possemato, Befi, Fortun Raposo, Caprio. Allenatore: Maschio

RETI: 4’s.t. Stefanazzi, 38’s.t. Ripa (rig.)

ARBITRO: Signor Zari di Benevento

ASSISTENTI: Signor De Rosa di Castellammare di Stabia e Manzi di ErcolanoNOTE: Ammoniti: Onesto, Ripa, Bisceglia, Vitale, Lorez e De Marco. Al 41’p.t. espulso Suozzo (B) per comportamento non regolamentare. Calci d’angolo: 3 a 2 per la Battipagliese. Recupero: 2’p.t. e 6’s.t. Spettatori: 400 circa.

