Eccellenza, Santa Maria di rimonta: successo salvezza contro il Castel San Giorgio

Vittoria pesantissima della Polisportiva Santa Maria che batte per 3 a 2 il Castel San Giorgio rimontando lo svantaggio iniziale e soffrendo nel finale.
La partita
Al 2′ primo squillo della partita con Ndiaye che al volo spedisce alta la sfera. Al 13′ giocata in progressione di Proto che vede il suo sinistro debole fra le braccia di Volzone. Al 22′ gran gol di Caputo che rientra ed insacca per l’ 1 a 0 del Castel San Giorgio. Al 26′ pareggia i conti Faye di testa su un fallo laterale battuto molto bene da Di Genio. Al 33′ Godoy insacca all’angolino il 2 a 1 su un altro fallo laterale perfetto.
Al 40′ De Pasquale, servito perfettamente in profondità, spara altissimo. Nella seconda frazione di gioco è dominio Santa Maria, sebbene la prima iniziativa sia di marca Castel San Giorgio: al 1’st, infatti, Di Giacomo gira verso la porta ma la sua conclusione non inquadra il bersaglio grosso. Al 3’st Godoy sfiora la doppietta su assist di De Pasquale con un piazzato smanacciato in angolo.
Al 5’st tiro cross di Caprioli che mette in apprensione l’estremo difensore che risponde con i pugni. Al 10’st sinistro di Schiattarella in ripartenza che insacca il 3 a 1 su un assist straordinario di Vona. Al 12’st girata di testa di Faye che si spegne di pochissimo al lato. Al 19’st Caprioli spara centrale su punizione, il portiere respinge e su ribattuta Schiattarella si fa ipnotizzare.
Al 24’st Schiattarella colpisce al volo, ma il doppio palo gli nega la gioia del gol. Su seguente azione Faye non arriva sulla ribattuta sfiorando di un nulla il poker. Prosegue in maniera imperterrita una vera e propria sfida al bersaglio: De Pasquale, al 28’st, sulla trequarti fa partire un tiro che si rivela facile preda di Faggiano. Al 30’st squillo del Castel San Giorgio con Caputo che sfiora la doppietta dopo un assist perfettamente calibrato da Di Giacomo.
Al 34’st Ramacciotti scivola e colpisce in maniera irregolare la sfera con la mano in area di rigore: dagli undici metri l’ex Di Giacomo non perdona e riapre la gara. Al 45’st De Pasqaule trova la risposta di Faggiano su punizione. Al 46’st rasoiata del giovanissimo Ippolito da fuori che sfiora la rete. Finisce così 3 a 2 per la Polisportiva che ottiene tre punti pesantissimi ritorando alla vittoria.
Il tabellino
Polisportiva Santa Maria (3-5-2): Volzone; Di Genio, Ramacciotti, Godoy; Ndiaye (37’st Salzano), Ventura (38’st Pappalardo), Caprioli (21’st D’Auria), Vona, Schiattarella (27’st Ippolito); De Pasquale, Faye. A disp. : Lettieri, Salzano, Margiotta, Messano, Cascone, Ciornei. All: Condemi
Castel San Giorgio (4-3-3): Faggiano; Esposito, Massa, Di Domenico; D’Orsi, Proto, Caiazzo (29’st Benevento), Milo (23’st Imbimbo); Di Giacomo, Caputo (38’st Petrosino), Serretiello (19’st Ferraiolo).
A disp: Bisogno, D’Antuono, Centro, Guida, Manna. All: LiquidatoArbitro: Enzo Mario de Micco di Caserta (De Cicco-Franzese)
Reti: Caputo (CS), Faye (SM), Godoy (SM), Schiattarella (SM)
Ammoniti: D’Orsi (CS), De Pasquale (SM), Milo (CS)Espulsi: Ferraiolo (CS), Pappalardo (SM)Note: Angoli: 3-3 Recupero: 1’pt, 5’st