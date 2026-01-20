Eccellenza: l’Ebolitana annuncia un nuovo rinforzo in attacco, ecco Luigi Tagliamonte

Un nuovo bomber alla corte di Mister Egidio Pirozzi. L’Ebolitana calcio 1925 ha annunciato, con una nota ufficiale, l’arrivo dell’attaccante Luigi Tagliamonte, classe 1999, proveniente dalla Boys Caivanense.

Il profilo

Nel pomeriggio di ieri è stato perfezionato il tesseramento del calciatore, che ha risolto consensualmente il proprio accordo con la Boys Caivanese. Tagliamonte lascia il club gialloverde da capocannoniere della squadra, con 7 reti realizzate nel girone A del campionato di Eccellenza, numeri che confermano le sue spiccate qualità realizzative.

L’attaccante vanta inoltre esperienze significative con Castel San Giorgio e Costa d’Amalfi, tappe che hanno contribuito alla sua crescita tecnica e umana. Il suo arrivo rappresenta un innesto di grande spessore per il reparto offensivo e un altro colpo importante messo a segno dalla dirigenza ebolitana.

Le dichiarazioni del DS

Il direttore sportivo Ramon Taglianetti ha commentato così l’operazione:

“Tagliamonte è un calciatore importante. Ringrazio il presidente e tutta la società che, dopo l’infortunio di Cappiello, hanno voluto fare un ulteriore sforzo. Questo dimostra come, con grandi sacrifici, il club stia continuando a investire per portare a casa una vittoria del campionato che la città merita appieno, confermando ancora una volta un forte attaccamento a Eboli”.

Mister Egidio Pirozzi potrà contare fin da subito su Tagliamonte, che sarà già a disposizione per il prossimo impegno ufficiale: l’Ebolitana scenderà in campo domani nel turno infrasettimanale contro l’Agerola.