Eccellenza, la Calpazio si ferma e piange la scomparsa di Pietro: che sfida Battipagliese-Castel San Giorgio | VIDEO

Prima della pausa di 15 giorni che fermerà il campionato d’Eccellenza, si scende in campo per il terzultimo turno della stagione. Tra incroci salvezza e sogni promozione, il weekend si preannuncia bollente.

Le partite

Pronti via ed Ebolitana e Polisportiva Santa Maria, entrambe in casa, hanno la possibilità di ipotecare la pratica salvezza con due sfide decisive. La squadra di Liquidato se la vedrà contro il Santa Maria La Carità, mentre i giallorossi ospitano il Victoria Marra. Un solo punto separa le due formazioni in classifica, 43 a 42, e un successo permetterebbe di vivere il finale di stagione con più tranquillità.

Domenica, invece, la lotta salvezza s’interseca con quella per il titolo. Se la Battipagliese affronta il Castel San Giorgio nel match clou della 32esima giornata, l’Agropoli di Ferullo va a fare visita alla capolista Heraclea. Chissà che proprio i delfini non possano mettere lo sgambetto alla diretta avversaria per la promozione delle zebrette. Dal gioco, al dolore di aver perso un figlio della propria comunità. La Calpazio e Capaccio Paestum piangono la tragica scomparsa del giovane Pietro Spizzico e il match dei granata contro la Virtus Stabia, previsto per 5 aprile alle 16.00, sarà rinviato al prossimo mercoledi: “La decisione è stata presa in segno di rispetto e solidarietà verso la famiglia, gli amici e l’intera comunità colpita da questa dolorosa perdita”, fa sapere con una nota la società Calpazio.