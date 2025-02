Eccellenza : La Calpazio cede il passo all’Heraclea

Nella sfida del “Vaudano” ha la meglio l’Heraclea sulla Calpazio grazie alle reti di De Sagastizabal e Bonicelli.

La gara

Succede tutto nel primo tempo: parte subito forte l’Heraclea che spinge alla ricerca del vantaggio; la Calpazio tiene botta fino alla mezz’ora, quando Yeboah sfonda sull’asse destro e mette un pallone solo da spingere in porta per De Sagastizabal che sigla l’1-0.

Passano pochi minuti ed arriva il raddoppio dell’Heraclea, sempre con uno Yeboah scatenato che firma il secondo assist di giornata, questa volta è Bonicelli a depositare il pallone in porta per il 2-0.

La Calpazio nella ripresa prova a riversarsi in avanti per trovare la rete che potrebbe riaprire l’incontro, ma l’Heraclea in contropiede potrebbe rendere il passivo più pesante.

Termina così l’incontro con il risultato di 0-2.

Vittoria importante per l’Heraclea che mantiene invariata la distanza dalla vetta, mentre per la Calpazio continua il momento negativo, nonostante una prova di carattere.