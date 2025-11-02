Eccellenza, il Santa Maria sciupa troppo: l’Agerola festeggia con un rigore

Sconfitta esterna per la Polisportiva Santa Maria che non riesce a dare continuità di risultati sul campo dell’Agerola.
La formazione di casa s’impone per 1-0 grazie al gol dal dischetto di Bustos nel primo tempo. La gara regala subito emozioni con le due squadre che si fronteggiano a viso aperto.
La partita
Dopo neanche 60 secondi i bianconeri si rendono pericolosi con un tiro di Criscuolo che non trova la deviazione vincente di Somma a due passi dalla porta.
Il Santa Maria si affida alla conclusione da lontanissimo di Carnescia che viene bloccata agevolmente dal portiere avversario.
La partita è divertente. Ci prova da 25 metri Gomez, ma è bravo Godoy a murare la botta in angolo. Al 13’ prima grande occasione per l’Agerola.
Casillo attacca la profondità e beffa la marcatura giallorossa, ma deve arrendersi davanti ad una decisiva uscita bassa di Volzone.
Al 21’ match interrotto per alcuni minuti a causa di un brutto infortunio alla spalla per Pappalardo. Il centrocampista giallorosso è costretto ad uscire in barella. Al suo posto Saponara. L’Agerola prova a chiudere la prima frazione in vantaggio.
Bella giocata di Casillo che si libera di due avversari e tenta la soluzione personale che finisce lontana dal bersaglio.
Altro inserimento con i tempi giusti questa volta di Giannaula che, da posizione defilata, trova solamente l’esterno della rete. Al 40’ si sblocca la gara con un calcio di rigore per l’Agerola.
Godoy, a giudizio dell’arbitro, interviene in maniera fallosa decretando la massima punizione. Dal dischetto Bustos trafigge Volzone per l’1-0. Risponde subito il Santa Maria.
Cross di Di Pasquale per Noletta che solo in area di rigore sciupa l’occasione con una girata volante che termina sul fondo.
Il secondo tempo
Nella ripresa il match inizia con un’intensità più bassa.
I cilentani provano ad approfittarne con Noletta che sguscia via agli avversari ma viene chiuso sul più bello. Inizia l’assedio giallorosso.
Il neo entrato Salzano offre un cross al bacio per Capuozzo che addomestica la sfera ma non trova compagni a rimorchio per la conclusione a rete. Di Pasquale, invece, osa in sforbiciata: palla alle stelle.
Forcing totale della squadra di mister Ferrara. Godoy va vicino all’1-1 con un’incornata aerea poco precisa, ma l’occasione più ghiotta capita al 27’ sui piedi di Capuozzo che non riesce a depositare in gol un pallone giocato magistralmente da Di Pasquale.
Bravo De Luca tra i pali. Un pimpante Di Pasquale ci prova anche da punizione: la sfera s’impenna con una deviazione in angolo.
L’unico squillo offensivo dell’Agerola in tutto il secondo tempo è affidato ad un colpo di testa di Casillo respinto da Di Genio.
Sulla ribattuta Gomez viene schermato in angolo. L’ultima chance della partita ce l’ha Capuozzo. L’attaccante giallorosso si mette in proprio liberandosi per la conclusione da lontano e impegnando De Luca ai riflessi felini.
Il tabellino
Agerola (4-3-3): De Luca; Boccia (35’st Alfano), Naclerio, Criscuolo (40’st Liguori), De Caro; Somma, Bustos Glavas, Lelli; Gomez, Giannaula (37’st Ruocco), Casillo. A disp: Memoria, Pisapia, Montuori, Esposito, De Riso, Lammardo. All: Serrapica
Polisportiva Santa Maria (3-5-2): Volzone; Rizzo, Godoy, Di Genio; Di Pasquale, Caprioli, Messano, Pappalardo (22’pt Saponara, 7’st Capuozzo), Vona (30’st Severino); Cotello (40’st De Cono), Noletta (15’st Salzano).
A disp: Lettieri, Cornei, Troise, Carnesciali. All: Ferrara
Arbitro: Ivan Terisacco di Napoli (Maiello-Palma)Reti: 40’pt Bustos (AG)Ammoniti: Godoy (SM), Cotello (SM), De Cono (SM)Note: Angoli: 4-4. Recupero: 7’pt e 6’st