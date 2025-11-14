Eccellenza: il Santa Maria sceglie il suo allenatore. È Carmelo Condemi

La Polisportiva Santa Maria Cilento ha annunciato l’ingaggio di Carmelo Condemi come nuovo allenatore della Prima Squadra impegnata nel campionato di Eccellenza Campana – Girone B.

Il curriculum

Il neo tecnico dei giallorossi ha allenato in piazze importanti come Potenza, Barletta, Matera, Latina, Pagani, Angri, Portici, Nola e Sarno, e vanta anche cinque promozioni in Eccellenza in quattro regioni diverse.

La dirigenza giallorossa auspica che il nuovo allenatore possa contribuire a raggiungere l’obiettivo stagionale della permanenza in categoria.

Le dichiarazioni

“E’ una piazza, quella di Santa Maria di Castellabate, che ho sempre conosciuto e apprezzato per il lavoro svolto in questi anni – afferma Condemi – Ringrazio la società per aver creduto in me e sono convinto che con impegno e applicazione, remando tutti uniti nella stessa direzione, riusciremo a raggiungere l’obiettivo prefissato”.

Condemi ha già diretto il suo primo allenamento oggi pomeriggio e domenica pomeriggio debutterà in panchina contro la Battipagliese.